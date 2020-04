Sábado 25 de abril: 5 actividades online para disfrutar en casa

En tiempos de cuarentena, una guía diaria con varias propuestas culturales elegidas especialmente para aprovechar de forma gratuita y a través de internet

Las amargas lágrimas de Petra Von Kant

La obra de Rainer Werner Fassbinder fue dirigida por Leonor Manso. El elenco está integrado por Muriel Santa Ana, Belén Blanco, Marita Ballesteros, Dolores Ocampo, Miriam Odorico y Victoria Gil Gaertner. El asesoramiento coreográfico es de Roxana Grinstein, la musicalización y el diseño sonoro son de Carmen Baliero, la iluminación es de Eli Sirlin, el vestuario de Renata Schussheim y la escenografía de Graciela Galán.

Sinopsis: Petra, una mujer al borde de sí misma, ama a Karin con una pasión que ella no puede comprender. Karin, una joven oportunista, ama a Petra a su modo, pero no sabe muy bien cómo responder a esa fidelidad obsesiva. El verdadero amor, Marlene, carece de palabras: está a la vista y no sabemos reconocerlo. Somos tan crueles con lo que no sabemos escuchar que el precio a pagar por ello puede ser la soledad más terrible. R. W. Fassbinder utiliza esta historia de amor lésbico y a sus personajes femeninos para equiparar las esferas del poder y la opresión sexual a la opresión de la sociedad capitalista. Las amargas lágrimas de Petra von Kant recrea un mundo en el que se desarrollan las emociones y necesidades humanas, y el drama no nace de las relaciones que se establecen entre los personajes, sino de las tensiones generadas por el ansia de poseer.

Puede verse este sábado 25 a las 20:00 en este enlace.

Vuela con Aerocene Pacha

Esta experiencia del artista argentino radicado en Berlín, Tomás Saraceno —que integra la iniciativa CONNECT, BTS: la publicación online del catálogo del proyecto y el estreno en streaming del cuarto y último capítulo del documental que da cuenta de este hecho histórico — reúne a grandes figuras del arte contemporáneo.

La cita virtual será este sábado a las 10:00 en el canal de YouTube de Aerocene Community donde se proyectará en streaming, por única vez, el cuarto y último capítulo del documental homónimo, que atestigua ese hecho histórico.

Puede verse en este link.

Tom Pain (basado en nada)

Una obra de Will Eno con la actuación de Rogelio Gracia y dirección de Lucio Hernández.

Sinopsis: Un hombre al parecer ordinario, pero dispuesto a compartir su historia y a convertir su dolor en provocación, es el protagonista de Tom Pain (basado en nada). Narra tres momentos de su vida que son recuerdo y trauma, que se entrelazan e interrumpen: la historia de una picadura de abeja, un niño con su perro y su experiencia con una mujer. Y con gran honestidad se atreve a decir lo que otros no pueden reconocer, pretendiendo confrontar a cada espectador consigo mismo. El humor es parte importante en la forma en la que el personaje elige hablar sobre los golpes y el dolor de su vida.

Tom Pain (basado en nada) fue finalista del Premio Pulitzer en la categoría de Drama en 2005, fue estrenada en el Festival de Edimburgo, donde obtuvo el premio Fringe y el Premio Herald Angel. Su autor, Will Eno, es considerado por algunos especialistas como el Samuel Beckett de esta generación.

El actor uruguayo Rogelio Gracia fue reconocido con el Premio Florencio Sánchez 2016 por Fin de partida y de larga trayectoria en teatro, cine y televisión, es quien se pone en la piel de este hombre bajo la dirección de Lucio Hernández, actor de la Comedia Nacional y responsable como director de Variaciones Meyerhold.

Tom Pain puede verse este sábado desde las 19:00, como parte del Festival Sodre en Casa en este enlace.

Ignancio Montoya Carloto presenta “Tango”

El pianista y compositor Ignacio Montoya Carloto presenta TANGO (114Discos), grabado en formato de dúo junto a Daniel Rodriguez en guitarra, cuenta además con la participación de Guillermo Chioddi, en voz.

Los clásicos incluidos en este disco son: Boedo (Julio De Caro-Dante A. Linyera), Palomita blanca (Anselmo Aieta-Francisco García Jiménez), Silbando (Sebastián Piana-Cátulo Castillo), Hotel Victoria (Feliciano Latasa-Carlos Pesce), Garúa (Aníbal Troilo-Enrique Cadícamo), Comme il faut (Eduardo Arolas), Adiós Nonino (Astor Piazzolla), Organito de la tarde (José González Castillo-Cátulo Castillo), Bahía Blanca (Carlos Di Sarli), Afiches (Atilio Stampone-Homero Expósito) y A fuego lento (Horacio Salgán).

Puede escucharse en este enlace.

Festi Kids, el primer festival infantil en vivo de Argentina

Cuatro bandas de música, para niños y niñas, transmiten todos los sábados a 16: 00 vía Facebook Live a través de la página oficial del Festival, con la conducción de Mecache (Líder de Mecache Rock).

Este sábado, participarán del homenaje a María Elena Walsh Magdalena Fleitas, The Marielenos, Los Rockan y Pim Pau. Además, Esteban Morgado y Julia Zenko será los invitados especiales a la velada virtual amadrinada por Julia Zenko.

El próximo sábado 2 de mayo será el turno del rock y participarán Los Raviolis, Los Tutu, Enrulate con Brian y Panceta y los Papa Fritas mientras que el sábado 9 de mayo habrá un homenaje a Hugo Midón y Carlos Gianni del que serán parte Desenchufados, Gaby Goldberg, Carlos Gianni, Cantayasos, Julia Morgado y Camila DasNeves, entre otros.

Puede verse este sábado a las 16:00 en Facebook Live desde este enlace.

Fuente: infobae.com

