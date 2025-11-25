Sabores Sobre Ruedas, Expo Emprendedores y Mini teatro en Plaza Mitre

Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre se realizará una edición especial de la propuesta gastronómica acompañada por una exposición de productos marplatenses y funciones de miniteatro para toda la familia

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, invita a una nueva edición de Sabores sobre Ruedas en Plaza Mitre, a realizarse este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Organizadas por la Dirección de Comercio e Industria, ambas jornadas contarán con una propuesta gastronómica para todos los gustos de la mano de foodtrucks disponibles de 11 a 21: carnes, hamburguesas, pizzas, cafetería, tortas son algunas de las alternativas para disfrutar durante todo el día.

Además, estará presente la Expo Emprendedores de 15 a 20 con indumentaria, accesorios, propuestas deco, productos regionales y emprendimientos que reflejan la identidad y el talento marplatense. Un espacio ideal para apoyar la producción local, conocer nuevos proyectos y conectar con quienes los llevan adelante.

En esta oportunidad se sumará la iniciativa “Trae tu reposera”, una puesta de miniteatro infantil impulsada por la ONG Palestra con obras breves, sensibles y transformadoras realizadas por artistas creados y formados en su propia escuela de arte. La propuesta busca acercar el teatro a los niños y niñas, recuperar el espacio público y promover valores como la amistad, la empatía, la creatividad y el trabajo en equipo. Las funciones comienzan a las 16, con intervenciones dinámicas y de alta calidad artística que combinan juego, imaginación y un fuerte amor por nuestra ciudad.

