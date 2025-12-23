Salida con ruido en el EmturyC: Bernardo Martín deja el cargo y desembarca Diego Juárez

La salida de Bernardo Martín y la llegada del sciolista Diego Juárez responden a un entramado de acuerdos políticos que involucra a La Libertad Avanza, el PRO y actores de peso fuera del Ejecutivo local. El rol clave de Alejandro Carrancio y la intervención de Karina Milei.

La conducción del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) atraviesa un cambio de peso que expone, una vez más, las internas y los equilibrios políticos que atraviesan al oficialismo local. Bernardo Martín dejará su lugar como presidente del organismo para asumir un cargo en el área de Turismo de la Nación, en un movimiento que no estuvo exento de tensiones y negociaciones por fuera del Palacio Municipal.

La salida de Martín no se dio en los términos que el ahora exfuncionario pretendía. Según pudo reconstruir LoQuePasa.net, el dirigente de la Coalición Cívica aspiraba a continuar en la ciudad con un cargo de primera línea y no estaba dispuesto a aceptar un rol de segundo orden. Sin embargo, esa posibilidad no prosperó y finalmente su desembarco en Nación se concretó gracias a gestiones políticas ajenas al intendente Guillermo Montenegro.

De hecho, el arribo de Martín al esquema nacional fue impulsado por Alejandro Carrancio, máximo referente de La Libertad Avanza en Mar del Plata. Incluso, según trascendió, Carrancio fue consultado directamente por Karina Milei sobre la conveniencia de darle espacio a Martín en Turismo de la Nación. Con ese aval, se abrió la puerta para su desembarco en el ámbito nacional de la mano de Daniel Scioli.

La salida de Martín, a su vez, despeja el camino para la llegada de Diego Juárez a la presidencia del EmturyC. Se trata de un hombre vinculado políticamente a Scioli, que desembarca en Mar del Plata con el respaldo del empresario Florencio Aldrey Iglesias y el visto bueno de Carrancio. Su nombramiento se inscribe en el acuerdo político que en su momento sellaron Montenegro y el referente libertario, que le garantizó a La Libertad Avanza espacios clave dentro del organigrama municipal.

Ese entendimiento ya se tradujo en hechos concretos: la presidencia del Concejo Deliberante quedó en manos del libertario Emiliano Recalt y la conducción de Obras Sanitarias fue otorgada a Tomás Amato. Ahora, con el EmturyC, los libertarios suman un área estratégica, nada menos que la política turística de la ciudad, uno de los pilares económicos de Mar del Plata.

Juárez llega con buenas referencias de su paso por la Unidad Turística Chapadmalal, donde, según señalan, se habría negado a despedir trabajadores en un contexto adverso, una decisión que fue valorada positivamente incluso dentro de sectores alineados con el gobierno de Javier Milei. Fue secretario privado de Daniel Scioli y ahora tendrá el desafío de demostrar que está a la altura de uno de los cargos más relevantes del esquema comunal.

En ese marco, también comenzó a sonar el nombre de Valeria Méndez como posible segunda en la línea de decisiones dentro del ente, lo que terminaría de delinear el nuevo esquema de conducción del EmturyC. Mientras tanto, el cambio de autoridades deja al descubierto que, más allá de los discursos, el manejo del turismo local sigue siendo una pieza central del ajedrez político marplatense.

