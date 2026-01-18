“Salud en tu Barrio” estará en el CAPS La Peregrina, Plaza España, Plaza Colón y Playón de la Iglesia Catedral

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 19 al 23 de enero, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 20 en el playón de la Iglesia Catedral, el miércoles 21 en plaza España y el jueves 22 en plaza Colón.

Jornadas de prevención y promoción de la salud

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 19 al 23 de enero, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el CAPS La Peregrina, ubicado en Ruta 226 kilómetro 17. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud y charlas de concientización sobre dengue.

El lunes y martes se realizarán controles odontológicos. El jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría, orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal y controles odontológicos para niños y niñas.

Además, de lunes a viernes se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio se desarrollará del 19 al 23 de enero, en el horario de 9 a 14, con atención en distintos espacios de la ciudad.

El lunes, miércoles y viernes, el dispositivo estará en Plaza España (Libertad y la Costa), donde se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue. Cabe destacar que el lunes 19 se brindará asesoramiento en RCP y los días miércoles y viernes, funcionará también el Móvil Odontológico.

El martes, el dispositivo se trasladará al playón de la Iglesia Catedral, manteniendo las prestaciones de vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud y charlas de promoción y prevención.

En tanto, el jueves, la atención se desarrollará en Plaza Colón, donde además de los servicios habituales, estará presente el Móvil Odontológico.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica, para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 20 en el playón de la Iglesia Catedral, el miércoles 21 en plaza España y el jueves 22 en plaza Colón.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

Comentarios

comentarios