«Salud en tu Barrio» estará en la Sociedad de Fomento Bosque Grande y en la Sociedad de Fomento Malvinas Argentinas

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 26 al 29 de mayo, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 26, miércoles 27 y jueves 28 en Sociedad de Fomento Bosque Grande.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el martes 26 al viernes 29 de mayo, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Malvinas Argentinas, 3 de Febrero 7815. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV. Mientras que el martes se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad. De martes a jueves habrá controles pediátricos, con turnos previo en el dispositivo.

El martes y miércoles estará el móvil odontológico de 9 a 13 con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, urgencias. Además, se difundirán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca.

El jueves estará presente el taller de odontopediatría orientado a la promoción del cuidado de la salud bucal. El mismo día, se brindará servicio de oftalmología destinado a niños. Además, el viernes 29 se realizará un taller de RCP a las 14, con inscripción en la sede.

Por otra parte, el miércoles 27 de 9 a 12 se brindará el servicio de aplicación de vacunación antirrábica. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Por otra parte, el dispositivo 2 funcionará del 26 al 29 de mayo en la Sociedad de Fomento Bosque Grande, ubicada en Reforma Universitaria 1655. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV

El miércoles se realizarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal. Además se realizarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

El Jueves y viernes estará presente el móvil odontológico de 9 a 13 con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad, urgencias. Además, se difundirán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca. El viernes habrá control oftalmológico para niños y se brindará taller de RCP a las 10 con inscripción en la sede.

El viernes 29 de 9 a 12 se brindará el servicio de aplicación de vacunación antirrábica. Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 26, miércoles 27 y jueves 28 en Sociedad de Fomento Bosque Grande, ubicada en Reforma Universitaria 1655.Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

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