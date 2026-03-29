“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento San Patricio y en la Sociedad de Fomento Alfar

Funcionará del 30 de marzo al 1 de abril, de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 31 y miércoles 1 en la Sociedad de Fomento San Patricio.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 30 de marzo al 1 de abril, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Alfar, ubicada en Luis Franco 750. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

El martes se brindará un taller de RCP, con inscripción previa en la sede. Mientras que el miércoles estará el servicio de pediatría con turnos en la sede. Por su parte, el Móvil Odontológico estará presente lunes, martes y miércoles. Además, el viernes 27 a las 14

Por otro lado, de lunes a miércoles, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona. Mientras que el miércoles 1 estará disponible el servicio de aplicación de vacunas antirrábica de 9 a 12.

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

El segundo dispositivo de Salud en tu Barrio se desarrollará del 30 de marzo al 1 de abril, en el horario de 9 a 14,en la Sociedad de Fomento San Patricio, ubicada en calle 459 entre 8 y 10. Se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable, concientización sobre dengue y ABC del ACV.

El miércoles estarán disponibles consultas ginecológicas y actividades de educación a la comunidad.

*Consultorio Móvil de Atención Médica*

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará el martes 31 y miércoles 1 de 9 a 14 en la Sociedad de Fomento San Patricio, ubicada en Calle 459 entre 8 y 10.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

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