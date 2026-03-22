“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento San Patricio y en Santa Celina

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 25 al 27 de marzo, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el miércoles 25 y el jueves 26 en la Sociedad de Fomento Santa Celina.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 25 al 27 de marzo, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento San Patricio, ubicada en calle 459 entre 8 y 10. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, charlas de concientización sobre dengue y el ABC del ACV.

El miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos, con turnos en la sede.

El móvil odontológico estará presente el miércoles, jueves y viernes, mientras que el jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal.

Además, el viernes 27 a las 14 se brindará un taller de RCP, con inscripción previa en la sede.

Por otro lado, de miércoles a viernes, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona. Y el jueves 26 estará disponible el servicio de aplicación de vacunas antirrábica de 9 a 12.

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

El segundo dispositivo de Salud en tu Barrio se desarrollará del 25 al 27 de marzo, en el horario de 9 a 14, en la Sociedad de Fomento Santa Celina, ubicada en La Peregrina 551. Se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable, concientización sobre dengue y ABC del ACV.

El miércoles funcionarán los talleres de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal y controles odontológicos para niños y niñas. Además, ese mismo día estarán disponibles consultas ginecológicas y actividades de educación a la comunidad.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el consultorio móvil de atención médica, para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el miércoles 25 y jueves 26 en la Sociedad de Fomento Santa Celina, ubicada en La Peregrina 551

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

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