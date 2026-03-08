“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento Santa Isabel

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 9 al 13 de marzo, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 10, miércoles 11 y el jueves 12

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Esta iniciativa sociosanitaria e itinerante buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 9 al 13 de marzo, de 9 a 14, el dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Santa Isabel, ubicada en calle 783 y 6. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud y charlas de concientización sobre dengue.

El martes se realizará la aplicación de vacunas contra la hepatitis B y el testeo de hepatitis C. Además, el martes y miércoles se brindarán consultas ginecológicas junto con instancias de educación para la comunidad.

Por su parte, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos. El móvil odontológico estará presente el martes y jueves, mientras que el jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal.

Además, el viernes 13 a las 14 se brindará un taller de RCP, con inscripción previa en la sede.

Por otro lado, de lunes a viernes, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona.

El jueves estará disponible el servicio de aplicación de vacunas antirrábica el jueves 12 de 9 a 12.

Se recuerda a los propietarios de caninos y felinos que se vacuna en forma gratuita a todos los animales mayores de tres meses; no se vacuna a hembras preñadas o en lactancia.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos —no sueltos ni en cajas— a fin de prevenir posibles escapes.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el consultorio móvil de atención médica, para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 en la Sociedad de Fomento Santa Isabel, calle 783 y 6

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio .

