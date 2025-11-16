“Salud en tu Barrio” estará en San Cayetano y en San Eduardo de Chapadmalal

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal estará del lunes 17 al jueves 20, en el horario de 9 a 14, realizando controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica. También estará el Consultorio Móvil Odontológico: lunes y martes en Calle 841 Nº 873, y miércoles y jueves en San Martín 6962.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 17 al jueves 20 de noviembre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Unión Regionale del Molise del Barrio San Cayetano, ubicado en San Martín 6962.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

El martes, miércoles y jueves se realizarán controles pediátricos, con turno previo en el dispositivo. Se completarán las libretas y gestionarán turnos para los Centros de Salud. El martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y habrá capacitación sobre RCP a las 14 (inscribirse en la sede). El jueves se realizará vacunación antirrábica y controles oftalmológicos con control de glaucoma para niños. Miércoles y jueves controles odontológicos.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha y horario en la Sociedad de Fomento San Eduardo de Chapadmalal, ubicada en Calle 841 Nº 873.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y el dengue.

Además, el lunes y martes habrá controles odontológicos. El lunes a las 10 se darán charlas sobre RCP y primeros auxilios. El miércoles se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad. En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Y de lunes a jueves antes de las 8, se llevarán a cabo castraciones de mascotas.

También se informa que el Consultorio Móvil Odontológico brindará atención a niños, niñas y adultos junto a recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal en el horario de 9 a 13. Esto se realizará el lunes 17 y martes 18 en la Sociedad de Fomento San Eduardo de Chapadmalal (Calle 841 Nº 873) y el miércoles 19 y jueves 20 en la Unión Regionale del Molise (San Martín 6962, barrio San Cayetano).

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

