“Salud en tu Barrio” estará en San Jorge y en Las Lilas

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal estará del martes 25 al viernes 28, en el horario de 9 a 14, realizando controles odontológicos, oftalmológicos, pediátricos, vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, castración y vacunación antirrábica de animales, entre otros servicios.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el martes 25 al viernes 28 de noviembre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en Asociación Civil 23 de Septiembre Barrio San Jorge, ubicada en Belgrano 11.084.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

El martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental y el viernes habrá capacitación sobre RCP a las 14 (inscribirse en la sede).

En tanto, el jueves y viernes se realizarán controles odontológicos. El martes, miércoles y jueves se realizarán controles pediátricos, con turno previo en el dispositivo. Mientras que el jueves se realizarán controles oftalmológicos con control de glaucoma para niños y vacunación antirrábica de mascotas (presentarse a las 9).

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha y horario en la Asociación de Fomento del barrio parque Las Lilas, ubicada en Garay 7044.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y el dengue.

Además, martes y miércoles habrá controles odontológicos. En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Y, el viernes, se realizarán controles de glaucoma para niños.

Se realizarán castraciones para animales y los interesados junto a su mascota deberán presentarse en la sede de martes a viernes antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá solo un animal por persona. El viernes a las 9, se aplicarán vacunas antirrábicas para animales.

Finalmente, el tercer dispositivo funcionará el viernes 28 en en la Asociación de Fomento del barrio parque Las Lilas, ubicada en Garay 7044 con charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, taller de cesación tabáquica, taller de alimentación saludable y consejería nutricional y vacunación, tests de VIH y Sífilis, control arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

