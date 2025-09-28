Salud en tu Barrio pasará por Nuevo Golf y Antártida Argentina

Será del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre de 9 a 14 y se realizarán controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica, entre otros. Los interesados pueden obtener más información en: www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el CEC Nuevo Golf (calle 81 Nº 4705, entre Gianelli y Cerrito).

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental. El jueves habrá controles de glaucoma, controles odontológicos y una capacitación de RCP a las 14. Jueves y viernes habrá taller de odontopediatría para niños y niñas.

De lunes a viernes, se efectuarán castraciones de mascotas (las personas interesadas deberán presentarse antes de las 8).

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en el Centro de Salud Antártida Argentina (Calle 479, Quintas de Peralta Ramos).

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

Además, el lunes a las 10 habrá charlas sobre RCP y Primeros Auxilios. El miércoles se llevarán a cabo Talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad. Lunes, martes y miércoles se realizarán controles odontológicos.

En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Además, el viernes tendrán lugar los controles de oftalmología y de glaucoma para niños.

Asimismo, el tercer dispositivo de Salud en tu Barrio funcionará el viernes 3 de octubre de 10 a 14 en el CEC Nuevo Golf (Calle 81 Nº 4705, entre Gianelli y Cerrito).

Se realizará una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y una encuesta sobre factores de riesgo. Además, se llevarán a cabo controles glucémicos y se brindarán pautas de educación en diabetes.

Asimismo, se realizará un taller de cesación tabáquica, un taller de alimentación saludable y se brindará consejería nutricional.

Durante toda la jornada, se aplicarán vacunas de calendario, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

