Salud en tu Barrio pasará por Santa Rosa del Mar y Alfar

Será del lunes 22 al viernes 26, de 9 a 14, y se realizarán controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica para animales, entre otros servicios. Para más información, los interesados pueden ingresar en: www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 22 al viernes 26, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el CEB Santa Rosa de Lima del barrio Santa Rosa del Mar (calle 433 entre 56 y 58).

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental. El jueves habrá un taller de odontopediatría para niños y niñas, controles de glaucoma y controles odontológicos. Mientras que el viernes se realizará una capacitación de RCP a las 14, taller de odontopediatría para niños y niñas y controles odontológicos.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en la Asociación Vecinal de Fomento Alfar (Luis Franco 750), de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

Además, el lunes a las 10 habrá charlas sobre RCP y Primeros Auxilios. El miércoles se llevarán a cabo Talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad. Lunes, martes y miércoles se realizarán controles odontológicos.

En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA) y, también, vacunación antirrábica de mascotas.

Además, de lunes a viernes, habrá castraciones de mascotas (los interesados deberán presentarse antes de las 8). Finalmente, el viernes será el turno de la vacunación antirrábica (presentarse a las 9).

Asimismo, el tercer dispositivo de Salud en tu Barrio funcionará el viernes 26 de 10 a 14 en el CEB Santa Rosa de Lima del barrio Santa Rosa del Mar, ubicado en Calle 433 entre 56 y 58.

Se realizará una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y una encuesta sobre factores de riesgo. Además, se llevarán a cabo controles glucémicos y se brindarán pautas de educación en diabetes.

Asimismo, se realizará un taller de cesación tabáquica, un taller de alimentación saludable y se brindará consejería nutricional.

Durante toda la jornada, se aplicarán vacunas de calendario, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

Comentarios

comentarios