Santo Tomé logró el récord del choripán más largo del mundo: 267,70 metros de sabor y fiesta popular

El paseo Alberdi de la ciudad de Santo Tomé fue testigo de la preparación del choripán más largo del mundo que se realizó este domingo 18 de mayo.

Santo Tomé vivió este domingo una jornada histórica que quedará grabada en la memoria colectiva de la ciudad. En el marco de la décima edición del Paseo Alberdi, se rompió el récord del choripán más largo del mundo, alcanzando una medida final de 267,70 metros, superando así al anterior registro que ostentaba Chile con 265 metros.

“Somos récord mundial, somos tendencia, tanto en inteligencia artificial como en internet. Pusimos a Santo Tomé en lo máximo”, celebró Alejandro Ferreyra, miembro de la organización del evento y referente de la Feria Alberdi.

El evento, que comenzó temprano por la mañana sobre la calle Alberdi, entre Candioti y Salta, contó con la participación de carnicerías, panaderías y vecinos de toda la ciudad. “Nos propusimos llegar a los 300 metros. No pudimos completar esa medida porque el escribano no aceptaba tramos que se hayan quebrado, pero sí logramos superar a Chile, y eso ya nos consagra como el choripán más largo del mundo”, explicó Ferreyra.

Una fiesta hecha por santotomesinos para el mundo

La iniciativa nació como una idea en tono de broma, pero con el correr de los días fue tomando forma y sumando voluntades. “Buscábamos que venga gente al Paseo, darle un atractivo distinto. Y mirá lo que logramos: Santo Tomé está en boca de todos”, comentó el organizador.

La convocatoria fue masiva y la emoción, palpable. “La gente esperaba ansiosa, miraba centímetro a centímetro cómo la escribana medía con la cinta. Apenas se anunció el récord, en minutos desapareció el choripán. Algunos se llevaban un pedacito como recuerdo”, relató Ferreyra entre risas. “Hemos recibido llamados de todos lados, incluso nos entrevistó Teté Coustarot desde Radio Nacional en Buenos Aires”.

Rumbo al 2026: ¡más largo y más inclusivo!

Ya se piensa en la próxima edición. Ferreyra confirmó que hay gestiones para volver a batir la marca en 2026, esta vez con una propuesta aún más ambiciosa: incluir también chorizos de pollo y opciones veganas. “Queremos que el choripán más grande del mundo sea el más santotomesino de todos y que no quede nadie afuera, ni el vegano, ni nadie”, afirmó.

El evento no solo marcó un récord, sino que también consolidó una idea: Santo Tomé busca su propia fiesta popular. “No tenemos una celebración que nos represente a todos, y el choripán puede ser ese símbolo de unidad, sabor y tradición”, sostuvo Ferreyra.

Con todos los gustos

La organización pensó en cada detalle, incluso en los condimentos. “Había de todo: lechuga y tomate, mayonesa, salsa criolla y, para los más gourmet, una pasta de guacamole con pimienta. A mí no me gusta, así que no la probé, pero había para todos los gustos”, dijo entre bromas.

Y así fue como, con esfuerzo colectivo, humor y mucho sabor, Santo Tomé escribió una nueva página en los récords del mundo y en su propia historia popular. ¿El próximo objetivo? Superarse a sí misma. Y que nadie quede sin su choripán.

Fuente: Diario de Cultura

