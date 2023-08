Saqueos: «Quería saber dónde eran los saqueos porque tenía que llevar a mi abuela a la Iglesia»

Ninguno de los tres acusados de instigar a los saqueos en Mar del Plata ocurridos el lunes pasado por la noche, supo explicar qué hacía en el grupo de WhatSapp «Saqueos MdP», aunque los tres admitieron algún tipo de participación durante los días previos a los saqueos. La defensora oficial, Gabriela Zapata solicitó la excarcelación de los tres.

Adan Pedro Saborido (23), Axel Jonathan Mellado (18) y Ludmila Soledad Parrada (18) declararon hoy a la mañana ante la fiscal Andrea Gómez, acusados de «instigación a cometer delitos».

Fuentes judiciales informaron que lo primero que se pudo establecer que ninguno de los tres tenía conciencia de la gravedad de los hechos que se le imputaban. En ese sentido, los acusados ofrecieron testimonios de lo más insólitos.

Mellado, quien cobra una pensión no contributiva a causa de una discapacidad, explicó que se sumó al grupo sin saber muy bien lo que hacía. No obstante, agregó que quería saber dónde iban a ocurrir los saqueos «porque tenía que llevar a su abuela a la iglesia» y no quería toparse con una situación de violencia.

Ludmila Parrada dijo que recibió la invitación al grupo y la aceptó sin saber de qué se trataba. Cuando le preguntaron dónde vivía dijo que su mamá la había echado de su casa porque no estudia ni trabaja; y que ahora vive en la casa del novio que está preso.

Por su parte, Saborido, albañil de profesión, explicó que ingresó al grupo para poder obtener información y compartirla con un periodista. No obstante, reconoció que en algún momento participó del grupo y que alentó a saquear los comercios del centro.

Saborido y Parrada habían sido aprehendidos el miércoles por la tarde durante una serie de allanamientos. Se les comunicó la apertura de una causa por «instigación a cometer delitos» y quedaron en libertad a condición que se presentasen el jueves a la mañana a declarar.

El jueves al mediodía, la fiscal Andrea Gómez ordenó la detención y los declaró en rebeldía por no haberse presentado. Pero durante la declaración, Saborido explicó que había concurrido con su mamá y su abuela a Tribunales, pero debido a una confusión nunca llegó hata la fiscalía.

En el caso de Parrada, según declaró, nunca entendió que tenía que presentarse a declarar.

En un primer momento, los detenidos fueron sindicados como los posibles instigadores a saquear comercios, en un grupo de WhatsApp llamado «Saqueos MDP». A su vez también aparecían en otras comunidades de redes sociales, tales como «Robemos Motos Porta» y «Démosle Massa a la Peato».

Más allá de no tener un rol activo dentro de los saqueos que se produjeron entre el lunes por la noche y el martes a la madrugada en Mar del Plata, los tres tuvieron algún tipo de participación en los grupos lo que los puso en el radar de los investigadores.

Los tres son representados por la defensora Oficial, Gabriela Zapata, que ya solicitó la excarcelación. Por el momento continuarán detenidos a la espera que el juez de Garantías, Juan Tapia, resuelva su situación.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

Comentarios

comentarios