Se acerca el frío y prendemos el calefactor: ¿qué medidas de prevención hay que considerar?

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9.30 a 12 horas por LU9 Mar del Plata, Diego Haag, presidente del Colegio de Técnicos Distrito V, dio recomendaciones de cara al inicio de la época de bajas temperaturas en la ciudad, y el encendido de calefactores.

A días del inicio del otoño y con las primeras bajas de temperatura, desde el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, remarcaron la importancia de revisar los artefactos de calefacción antes de que comience el uso intensivo en invierno.

El presidente de la entidad, Diego Haag, sostuvo que este tipo de controles deben realizarse con profesionales matriculados, tanto en instalaciones de gas como eléctricas, para evitar riesgos que pueden derivar en accidentes graves o incluso fatales.

En ese sentido, advirtió que «es el momento en el que uno tendría que empezar a verificar los artefactos, tanto a gas como eléctricos», y remarcó que la intervención debe ser realizada por personal capacitado.

Monóxido de carbono: un riesgo silencioso

Uno de los principales peligros durante el invierno es la intoxicación por monóxido de carbono, generalmente causada por una mala combustión en artefactos de gas.

Haag explicó que el problema surge cuando los equipos no funcionan correctamente o no reciben el mantenimiento adecuado. En esa línea, recordó que una señal de alerta es la llama amarilla: «eso indica que la combustión no es la correcta y puede consumir el oxígeno del ambiente».

Además, alertó sobre prácticas frecuentes en los hogares durante el frío, como sellar aberturas o tapar rejillas de ventilación. Según indicó, estas decisiones «perjudican el funcionamiento del artefacto» y pueden generar situaciones de extremo riesgo.

Seguridad eléctrica y sobrecarga de consumo

El titular del Colegio también puso el foco en el uso creciente de equipos eléctricos para calefaccionar ambientes, sin verificar si las instalaciones están preparadas para soportar la demanda.

«Los casos fatales se dan tanto por problemas eléctricos como por monóxido de carbono», aseguró, y detalló que el uso de múltiples dispositivos conectados a zapatillas o extensiones puede provocar recalentamientos y derivar en incendios.

En este contexto, recomendó revisar el estado de las instalaciones, llaves térmicas y la capacidad de carga de los circuitos antes de incorporar nuevos equipos.

«No es un gasto, es una inversión»

Frente a la resistencia de algunos usuarios por el costo de las revisiones, Haag fue claro: «no son valores inaccesibles» y deben entenderse como una inversión en seguridad.

Según explicó, muchas veces se prioriza el ahorro inmediato sin dimensionar los riesgos, cuando en realidad el control profesional puede evitar accidentes graves en viviendas y edificios.

Reclamos por demoras y obras clandestinas

Por otro lado, el Colegio de Técnicos, junto a los colegios de Arquitectos e Ingenieros, presentó un reclamo ante el municipio por demoras en la tramitación de expedientes y habilitaciones en el área de Obras Privadas.

Jack señaló que existe «una problemática importante en el funcionamiento administrativo», con sistemas que combinan presentaciones digitales y en papel, lo que ralentiza los procesos.

Además, advirtió que la falta de fiscalización favorece la proliferación de obras clandestinas, lo que implica un riesgo para la seguridad: «no hay un profesional interviniente», indicó.

Concientización para evitar tragedias

Finalmente, desde la entidad insistieron en la necesidad de generar conciencia en la población sobre estos temas, especialmente en la previa del invierno.

«El mensaje es claro: no es un gasto, es una inversión», remarcaron, al tiempo que recordaron que tanto los incendios como las intoxicaciones por monóxido pueden prevenirse con controles adecuados y el asesoramiento de profesionales.

Fuente: LU9

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