Se acerca una nueva edición del Hot Sale

Más de 950 empresas participarán en esta nueva edición de los días 10, 11 y 12 de mayo, de las cuales 230 harán su debut en esta propuesta de precios con descuentos fiscalizados por un equipo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires.

La industria del comercio electrónico espera con expectativa el desarrollo de la próxima edición del evento de días de descuentos especiales Hot Sale 2021, como una «prueba de fuego» tras la incorporación de nuevas empresas y nuevos usuarios durante el año pasado, por el impacto positivo de la pandemia en esta actividad.

Más de 950 empresas participarán en esta nueva edición de Hot Sale los días 10, 11 y 12 de mayo, de las cuales 230 harán su debut en esta propuesta de precios con descuentos fiscalizados por un equipo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires.

«La comparación con el año pasado puede no ser del todo justa -por el impacto del cierre de negocios y el aislamiento que derivó en un salto en la cantidad de consumidores y negocios en línea- pero la expectativa es que el evento será positivo»; afirmó el titular de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Alberto Calvo, en diálogo con Télam.

Agregó que «en épocas de crisis el consumo se vuelve más racional. Hay más inteligencia a la hora de comprar y en estos eventos sale a la luz una compra inteligente, porque hay variedad, descuentos y hay cuotas, que siempre son muy buscadas».

Los protagonistas principales en las ocho ediciones del Hot Sale fueron empresas que comercializaban online productos de electrónica, supermercados y turismo, artículos para el hogar e indumentaria.

La experiencia 2020 mostró el avance en otros rubros como construcción y herramientas, deportes, cosmética y perfumería, y automóviles y repuestos.

Las estadísticas reflejaron incrementos superiores al 100% en Deportes (+144% vs 2019), y Materiales y herramientas de construcción (+252% vs 2018), Indumentaria (no deportiva) (+161% vs 2019), Cosmética y perfumería (+121% vs 2019) y Accesorios para autos, motos y otros vehículos (+109% vs 2019).

Hasta diciembre del año pasado, al menos 20 millones de personas que habitan en la Argentina hicieron compras por internet, de ellas 1,2 millones se sumaron durante los primeros tres meses de la pandemia.

Desde la oferta, sólo el rubro Viajes registra una merma en la cantidad de jugadores, mientras que en el rubro hogar -que incluye desde muebles, colchones, hasta herramientas y construcción- la cantidad de empresas que participan del Hot Sale pasó de 73 el año pasado a 121 en esta edición;

El segmento Cosmética creció 12% en cantidad de empresas al pasar de 61 a 98 actores, e Indumentaria trepó de 181 compañías a 202.

De las más de 900 empresas que participan en esta edición, 184 son compañías afincadas en el interior del país.

Una de las novedades de esta edición es el rubro «emprendedores», una «categoría para aquellos que nunca participaron de estos eventos» y que cuentan con «la simpatía del consumidor», por lo que este año «buscamos que sus logos no se pierdan entre los de las grandes empresas», explicó a Télam el director institucional de CACE, Gustavo Sambucetti.

Pese a la diferencia en el número de casos de contagiados de coronavirus, Sambucetti señaló que «la sensación es que la situación de julio pasado -cuando se realizó el Hot Sale 2020- era mucho más dramática, no había vacunas visibles y veníamos de casi cuatro meses de locales cerrados, empresas sin ventas, la gente literalmente en sus casas».

La edición 2021 «es una prueba de fuego -para la industria- pero los contextos son diferentes», aseguró el directivo, para señalar que las empresas han invertido en logística, inteligencia de las plataformas, y en recursos humanos dedicados exclusivamente al canal online, para poder dar respuesta al incremento de la demanda.

Distintas voces del sector coincidieron en que si bien no se experimenta un «boom» de consumo, hay un consumidor que ya tiene incorporada la fecha para aprovechar los descuentos porque por reglamento deben ser superiores al 10% de los precios de lista de mediados de abril.

«Hay un contexto socio económico complejo y eso impacta en la venta, pero hay un consumidor que está esperando la fecha para comprar determinados productos, hay un comprador acostumbrado a comprar on line, pero también preocupado por su bolsillo» dijo a Télam Victoria Blazevic, de la empresa Tiena Nube.

Esa compañía anticipó que espera «duplicar las ventas del Hot sale 2020», y Blazevic explicó que «no sólo por el impacto de la inflación, sino por la cantidad de nuevos negocios y usuarios en línea», y precisó que en rubros como Alimentos la oferta «creció muchísimo y ya no sólo serán propuestas naturistas y orgánicas, sino de consumo general».

El año pasado en general la venta por internet registró un incremento del 124% en la facturación. mientras que sólo los supermercados arrojaron una merma superior al 5% en la comparación interanual, según los últimos datos del Indec.

Por Andrea Delfino

Comentarios

comentarios