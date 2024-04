Se acercan dos noches para vivir lo mejor de INXS y Creedence en Mar del Plata

El próximo fin de semana Mar del Plata tendrá la visita de los dos mejores tributos argentinos a las emblemáticas bandas INXS y Creedence.



El viernes 12 a las 21.30 en el Complejo Radio City-Roxy-Melany estará por segunda vez en su historia New Sensation. Este show se remonta al espectáculo presentado en Wembley” Live Baby Live”, transmitido en el año 91, y cuenta con un repertorio de las canciones más emblemáticas como: «Suicide Blonde», «By My Side», «Never Tear Us Apart», «Mystify», «Disappear», «Original Sin» y «Need You Tonight», entre otros.



Será una perfecta oportunidad para revivir la experiencia INXS en vivo, no solo su música, sino también su dress code de Wembley 91, el vinilo de su chaqueta característico del comienzo del show, sus botas negras estilo militar, chaquetas de cuero, remeras de lycra, chupines a raya inolvidables y ese look único de Michael Hutchence, interpretado por Luciano Giri líder de la banda



La banda está integrada hoy por Luciano Benito (Batería- Coros), Pablo Khouri (Bajo – Coros), Efraín Lobo Cartagena (Teclados), Rodrigo Manzur (Guitarra-coros), Emmanuel Cardozo (Saxo, guitarra, y coros), Luciano Giri, (Voz líder y produc general show).

En tanto el sábado 13 en mismo horario y lugar, llega por primera vez y en gira nacional Banda Viajera, trayendo la historia de la legendaria banda americana Creedence Clearwater Revival.

Ganadores de 3 premios Mercedes Sosa como mejor tributo, cuentan con los mismos instrumentos y amplificadores con los que tocaba Creedence.

Un viaje al rock, country folk y las baladas de aquella época de la mano de Luciano Benito en batería y coros, Pablo Kouri Bajo, Rodrigo Manzur en 1ra guitarra y coros, Efraín Lobo Cartagena en teclados, y Luciano Giri voz líder y guitarra.



Entradas anticipadas en venta por Plateanet o en boletería del teatro de San Luis 1750.

