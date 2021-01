Se agravó el conflicto en Postres Balcarce

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica se movilizó este martes al mediodía a las puertas de la fábrica de la tradicional firma marplatense ubicada en Rivadavia al 4200.

Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, sostuvo que no están teniendo respuestas positivas con las audiencias que vienen teniendo en los diferentes Ministerios de Trabajo y que la deuda llega a casi $200.000 por cada trabajador.

En ese sentido, dijo que quieren que el dueño de la firma venga y resuelva la situación de los trabajadores que están hoy sin cobrar un peso hace meses.

Alrededores de 130 empleados de la empresa Postres Balcarce se encuentran en estado de asamblea debido a los conflictos salariales que atraviesan desde hace meses. «Tenemos un atraso salarial desde que data desde noviembre más el no cobro del aguinaldo; no se cumplió con paritarias, estamos sin ART, sin aportes de obra social y previsional hace más de dos años y no se cumplió con las licencias por COVID. Nos deben entre 150 y200 mil pesos por trabajador» sostuvieron.

«Queremos conservar las fuentes de trabajo pero al punto que llegamos no podemos más venir a trabajar sin cobrar».

