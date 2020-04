Se aprobó la iniciativa de Acción Marplatense sobre el uso del barbijo

La comisión especial de acompañamiento y apoyo a las medidas por el coronavirus dio curso a la propuesta modificando el concepto de obligatoriedad por el de una recomendación oficial “hemos privilegiado lo posible en materia de consensos porque de lo que se trata es de avanzar en conjunto” afirmó Taccone.

Se dio en el día de la fecha aprobación con modificaciones a la iniciativa presentada por el bloque de concejales de am promoviendo el uso del barbijo.

En ese sentido, al finalizar la reunión el Concejal Horacio Taccone señaló que “la comisión entendió que es importante avanzar en el uso del barbijo, tal como lo venimos planteando, así como lo hacen distintos países en el mundo entero y también provincias y ciudades de la Argentina”

El proyecto de ordenanza entrará en vigencia como una recomendación que realizará el Estado Municipal a todos los vecinos del partido de General Pueyrredon. En ese sentido, la iniciativa tuvo un acompañamiento en la filosofía de la utilización del barbijo como un procedimiento complementario de prevención, aunque, para lograr la aprobación, fue necesario consensuar la modificación que supone cambiar la obligatoriedad por el estimulo a su uso mediante una recomendación oficial.

“Desde antes que la pandemia tuviera registro de casos en la argentina, venimos planteando distintas iniciativas. Algunas tuvieron que esperar, otras no salieron y en muchos casos, como en este, hemos privilegiado lo posible en materia de consensos porque de lo que se trata es de avanzar en conjunto” concluyó Taccone.

El pedido de informes sobre la cantidad de respiradores disponibles en la ciudad no fue aprobado

En relación a esta segunda iniciativa, también presentada por los concejales Taccone y Mantero, el presidente de la bancada de Acción Marplatense señaló que “nuestro pedido de informe para que se pueda saber de manera pública y oficial la cantidad de respiradores y camas de terapia intensiva disponibles en la ciudad, no tuvo en cambio aprobación. Entendemos que la sociedad tiene derecho a estar informada sobre la cantidad de respiradores y camas disponibles tanto en el sistema publico como en la salud privada frente a un eventual incremento de la demanda critica”

“Así como junto con el Instituto Nacional de Epidemiología se hace una proyección de casos a partir de inferencias de carácter científico que se publica, de la misma manera pensamos que toda la información disponible debe ser pública, clara y oficial. La disponibilidad de los datos permite a todos los sectores elaborar propuestas razonables para diferentes escenarios, sabiendo con claridad qué tenemos y qué nos puede hacer falta”

El Municipio recomienda el uso de tapaboca o barbijo casero

Desde la Secretaría de Salud precisaron que, si bien su utilización no reemplaza el distanciamiento social, sirve como medida de salud pública voluntaria adicional a las medidas de higiene y seguridad. Se aconseja la utilización de barbijo casero y no quirúrgico ya que la disponibilidad de estos últimos es limitada.

La Secretaría de Salud recomienda la utilización de barbijos para todos aquellos que concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener como por ejemplo, supermercados, farmacias, bancos, transporte público, entre otros.

Integrantes de esta área comunal se reunieron con autoridades del Concejo Deliberante para establecer los detalles de esta medida preventiva. Al igual que lo establecido por el Ministerio de Salud de Nación, desde el cuerpo legislativo se decretó esta recomendación para toda la población del Partido de Gral. Pueyrredon.

Se aconseja la utilización de barbijo casero y no quirúrgico ya que la disponibilidad de estos últimos es limitada. Si bien los barbijos caseros no son equivalentes a barbijos quirúrgicos, estos últimos deben continuar reservados para el personal de salud y todos los que se encuentran en la primera línea de atención a la comunidad. Cada integrante del equipo de salud que contrae el virus no solo se expone a riesgo de complicaciones, sino también que debe abandonar su lugar de trabajo, lo que debilita la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Por otra parte, es importante que los cobertores de tela para la cara no se coloquen en niños menores de 2 años, en cualquier persona que tenga dificultad para respirar o que esté incapacitado para sacarse el tapaboca sin ayuda.

CONFECCIÓN CASERA DE BARBIJOS

A la hora de confeccionar un barbijo casero se debe tener en cuenta que sirven como una medida de salud pública voluntaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene. En tanto, es importante que se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara, estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas, incluyan múltiples capas de tela (al menos 2), permitan la respiración sin restricciones y se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma.

Los materiales a utilizar son: dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm, dos piezas elásticas de 15 cm (gomas, cuerdas, tiras de tela o cintas para el cabello), aguja e hilo y tijeras.

El lavado del barbijo casero es con jabón manual o en lavarropas es suficiente para limpiar adecuadamente el barbijo.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Recortá dos rectángulos de tela de algodón de 26 x 16 cm. Usá tela de algodón con entramado compacto (ej. sabanas de algodón). La tela de una remera puede funcionar en caso de necesidad. Apilá los dos rectángulos; cosé la máscara como si fuera una sola pieza de tela.

Doblá sobre los lados largos 1 cm y hacé el dobladillo. Luego doblá la doble capa de tela sobre 1,5 cm a lo largo de los lados cortos y cosé hacia abajo.

Pasá una longitud de 16 cm de elástico fino a través del dobladillo más ancho a cada lado de la máscara. Estos elásticos serán los porta orejas. Usá una aguja grande para pasarlo. Atá bien los extremos. Si no tenés elástico podés usar cintas para el pelo o cintas elásticas para la cabeza. Si solo tenés una soga, podés hacer los lazos más largos y atar la máscara detrás de la cabeza.

Tirá suavemente el elástico para que los nudos estén metidos dentro del dobladillo. Juntá los lados de la máscara en el elástico y ajustalo a tu rostro. Luego, cosé con seguridad el elástico en su lugar para evitar que se deslice.

Ponerse, usar y quitarse un barbijo

Antes de ponerse un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

Cubrite la boca y la nariz con el barbijo y asegurate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara.

Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo hacés, lavate las manos con un con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.

Cambiá de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio.

Para quitarse el barbijo: Hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera del barbijo, colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.

En línea con el Gobierno Nacional, el Concejo sugiere el uso de cubrebocas



Si bien se avaló la utilización de barbijos en caso de tener que salir del hogar, se desestimó la obligatoriedad. A su vez, planteó la posibilidad de fabricarlos de manera casera.

Esta mañana, en la Comisión de Labor Deliberativa se debatió el uso de barbijos y en consonancia con las medidas aconsejadas por el Ministerio de Salud de la Nación, se desestimó su carácter obligatorio en este momento, aunque se recomendó utilizarlo en caso de tener que salir del hogar.

En ese sentido, la concejala del Frente de Todos y presienta de la Comisión de Calidad de Vida y Salud, Marina Santoro, expresó: «Advertimos que esto no reemplaza al resto de las medidas precautorias, que deben continuar: lavado de manos, desinfección, uso de alcohol, ventilación y fundamentalmente, distanciamiento social».

La utilización del cubreboca serviría como elemento para minimizar la transmisión, aunque la edil recordó que funciona hacia otras personas y no como protección para quien porta el virus.

Por su parte, las y los concejales plantearon en la reunión la posibilidad de poder fabricarlos de manera casera y subrayaron no comprar los barbijos quirúrgicos que son «insumos críticos» a nivel nacional y que deben ser apartados para el abastecimiento de profesionales de la salud.

Vale destacar que estas recomendaciones fueron dispuestas para esta semana, debido al dinamismo del virus y al panorama cambiante de cada jornada.

Se posponen los vencimientos de tasas municipales

Esta mañana, también se aprobó la prórroga de los vencimiento de las tasas municipales, una iniciativa planteada por el Frente de Todos, que busca aliviar a miles de contribuyentes y comerciantes frente a la situación económica actual, en el marco de la cuarentena por el COVID-19.

Comentarios

comentarios