“Se calcula que en Argentina se producen cerca de 20 mil muertes al año por automedicación”

La automedicación sucede cuando una persona decide por sí misma consumir algún medicamento sin una prescripción médica. El uso irracional de diferentes fármacos puede traer consecuencias graves en un futuro, llegando incluso a la muerte del paciente.

Portal Universidad dialogó con Víctor Bazán, Médico y Profesor Adjunto de la cátedra Medicina Legal y Toxicología de la Escuela Superior de Medicina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre la automedicación y sus peligros.

La automedicación tiene múltiples causas, desde la personalidad del paciente hasta su situación socioeconómica. El médico explicó que “hay personas que son hipocondríacas o que tienen desconfianza o incluso temor a los médicos, y es más sencillo ir a la farmacia y pedir dos tiras de ibuprofeno que asistir a una consulta”.

Haciendo hincapié en la relación médico-paciente expresó que “puede ser que el paciente no desee estar con su médico. Incluso también puede ser una falta de interés del médico en educar, al no explicar qué es lo que le da, cómo y cuántos días debe tomarlo, cuáles son los efectos adversos por los que debería suspender la medicación, etc”. A lo que agregó que “en las farmacias si venden medicamentos que no son de venta libre, también es una mala práctica que no debería ocurrir”.

“Hay otros factores que son sociales, la falta de accesibilidad a los turnos. Un paciente que no tenga obra social va a preferir ir a la farmacia y pedir un analgésico”, comentó.

¿Cuáles son las consecuencias?

“Las consecuencias son gravísimas”, destacó Bazán. A lo que agregó que “si bien no tenemos estadísticas precisas y actualizadas, para el 2000 se calculaba que 1 de 4 personas se automedicaba y actualmente se calcula que 3 de 4 personas lo hace”.

El uso irracional del medicamento, tiene que ver con que “la persona no sabe cuánto tiene que usar, no conoce los efectos adversos”, dijo.

Bazán afirmó que “se calcula que un 15% de las consultas médicas se deben a que el paciente se automedica. El 5% de las internaciones que se producen en clínicas y hospitales se debe a este uso irracional y en Argentina se calcula que aproximadamente se producen cerca de 20 mil muertes por automedicación, de las cuales entre 5 mil se da el uso de analgésicos como el ibuprofeno”.

En muchas ocasiones el uso de algún fármaco viene de la mano de un consejo de un amigo, vecino o familiar. A lo que el docente expresó que “nos estamos olvidando de algo importante, no estamos evaluando a la persona que lo toma. No todos podemos tomar el mismo medicamento, hay personas que ya están medicadas, que tienen otras enfermedades y capaz ese medicamento es nocivo y va a empeorar esa patología”.

Por lo tanto, destacó que “no importa de donde venga la decisión de automedicarse, puede tener consecuencias graves”.

¿Qué podemos hacer frente a esta situación?

“La lucha contra el uso irracional de medicamentos tiene que venir desde la educación”, planteó Bazán.

El médico afirmó que “la vida de hoy es muy acelerada, pero hay que pensar que uno en esa intención de sacarse de encima una dolencia puede empeorarlo. Muchas veces nos genera un problema mayor al que estuvimos tratando de mejorar y a veces terminan internados o incluso con la muerte de la persona”.

Por último declaró que “usar las dosis mínimas de los medicamentos, no tomar más dosis y usarlo la menor cantidad de tiempo posible y no hacer un abuso del fármaco”.

