Se conoció la grilla completa del Cosquín Rock 2026: regresos, leyendas y más de 100 artistas en escena

El mítico festival compartió el lineup oficial de la edición que tendrá lugar el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla.

Más de 100 artistas marcarán el Cosquín Rock 2026 con una agenda con regresos históricos, leyendas nacionales e internacionales y artistas emergentes. Con seis escenarios y miles de almas que esperan ese momento, el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, será escenario de dos noches únicas el 14 y 15 de febrero de 2026.

Se conoció la grilla de la edición Cosquín Rock 2026, que tendrá lugar en el Aeródromo Santa María de Punilla –Córdoba– el 14 y 15 de febrero de 2026. En total, la grilla tiene más de 100 artistas que marcarán una agenda con regresos históricos, leyendas tanto nacionales como internacionales y la cuota infaltable de proyectos emergentes como acostumbra el Cosquín Rock en cada una de sus ediciones.

Durante dos jornadas cargadas de música, con el rock como gran anfitrión, el festival además tendrá indie, trap, blues, metal, punk y la electrónica junto a grandes referentes de cada uno de los géneros. El predio contará con seis escenarios, donde pasarán desde leyendas de la escena a talentos de la nueva camada que tenés que descubrir. Habrá propuestas gastronómicas, una programación imperdible y una experiencia sorprendente.

Esta edición del festival tendrá a las bandas que ya forman parte de su ADN y que despiertan pasiones únicas en el público que concurre cada año al Aeródromo: Babasónicos, Ciro y los Persas, Divididos, La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo y Las Pelotas son de los grupos que acompañan desde hace años al lineup del Cosquín Rock.

Cosquín Rock 2026: grilla completa.-

Una de las grandes novedades de este año será la «Plaza Electronic Stage«, un espacio en los bosquecitos del predio que se convertirá en pista de baile con DJs de renombre como Kölsch, Franky Wah, Brigado Crew, Pablo Fierro y Matthias Tanzmann.

Cosquín Rock 2026: Cómo comprar las entradas

Con 25 ediciones consecutivas, el Cosquín Rock se consolidó como un verdadero ritual del verano argentino, un encuentro federal que combina música, amistad y experiencias colectivas. Para 2026, el festival también tendrá una nueva edición en Brasil, ampliando su proyección internacional.

Los abonos generales y VIP Fanatic ya están disponibles en venta oficial a través de la web del Cosquín Rock, con financiación en 12 cuotas sin interés para clientes BBVA.

Fuente: Diario de Cultura

Comentarios

comentarios