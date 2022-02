Se crea el Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas en Mar del Plata

A través de un convenio firmado entre el CONICET, el MINCyT, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. De Bs. As, la UNMdP, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Prov. De Bs. As y el Ministerio de Ambiente de la Prov. De Bs. As.

En un acto realizado en Mar del Plata, en el predio del Faro por la Memoria, la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi y el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT), Daniel Filmus, encabezaron la rúbrica de un convenio junto a autoridades de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Prov. De Bs. As. (MPECEIT), el Ministerio de Ambiente de la Prov. De Bs. As. (MAPBA) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) quienes firmaron por la conformación del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas (CIIMAR) que significará un cambio cualitativo y una sinergia en las investigaciones científicas en el mar y sus costas, fundamentalmente en el sector bonaerense, sostenido por nuevas capacidades de investigación y de formación de recursos humanos.

Durante la firma, Franchi expresó: “Es una gran alegría estar en este lugar, un lugar de muerte que se convierte en un lugar de vida. Creo que es un lugar de vida donde la ciencia, la tecnología e innovación, por lo menos de esta gestión, está dedicada a mejorar la vida de la gente. Y esto es hacer cosas como las que fuimos haciendo durante estos tiempos para enfrentar algo que nadie esperaba como fue la pandemia, es también trabajar en un tema que parece mentira que en un país como el nuestro exista, que es el hambre; es trabajar en mejorar nuestra producción con posibilidades de mejorar las exportaciones; son todas las cosas que hacen que nuestro pueblo en un futuro viva mejor. Entonces poder trabajar mancomunadamente con todas instituciones hermanas como son las universidades públicas, la Provincia de Buenos Aires y el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es fundamental”.

Y agregó: “El mar es nuestra gran riqueza, ya la denominación de Pampa Azul así lo nombra. El CONICET está empeñado en avanzar en las investigaciones sobre el mar, el año pasado tuvimos 24 ingresos específicos referidos a Ciencias del Mar en institutos que miran al Atlántico, algunos de esos institutos son de Mar del Plata. Estamos trabajando fuertemente en estos temas y por supuesto el financiamiento y la posibilidad de tener institutos en un lugar agradable para trabajar y con buen equipamiento refuerza fuertemente cualquier política hacia el mar, hacia el trabajo, hacia la gente”.

En la ocasión, el Ministro Daniel Filmus manifestó: “Estamos creando un centro de enorme importancia, en donde participan diversos actores de la investigación en Ciencias del Mar. Creemos que es imprescindible y necesario que Argentina tenga un desarrollo enorme respecto de la investigación marítima”. El titular de la cartera de Ciencia recordó que en 2020 “fue votada una ley que reconoce y amplía el territorio de la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas. Argentina dispone ahora de 1.700.000 kilómetros cuadrados más, y eso exige que haya más investigación y mayor presencia nuestra en todos los temas que hacen al conocimiento y la protección de los bienes marinos”.

Cabe destacar que en el predio conviven el Espacio de la Memoria y la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). En relación a ello, Filmus opinó: “Es importante que en un sitio simbólico y de gran envergadura como este podamos mirar hacia el futuro y montar un centro de investigación de más de 5.000 metros cuadrados con equipamiento de última generación, que servirá no solo para la ciudad de Mar del Plata y la provincia sino para todo el país”.

En calidad de director del Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Mar del Plata, Guillermo Eliçabe manifestó: “Este proyecto tiene el objetivo de concentrar la investigación marina y costera en este espacio, con instalaciones modernas, plantando instalaciones dispersas en la ciudad insuficientes para las necesidades actuales por la cantidad de investigadores que se desempeñan en ella y tienen sentido también de trabajo colaborativo muy importante entre los distintos organismos que van a pasar a integrar el Centro interinstitucional, que va a estar compuesto por instituciones ya existentes, como los institutos de CONICET de doble dependencia que van a sumarse a este lugar, y otras instituciones que van a trabajar integradamente, cada uno desde sus espacios de interés y desde sus políticas definidas en otros ámbitos, pero haciendo que la actividad tenga factores denominadores comunes que permitan potenciar la investigación, la docencia y todas las cuestiones relacionadas con la cuestión de marina y costera que se desarrollará en este lugar.

A través del convenio se construirá un centro para la investigación del mar y las costas argentinas, con el objetivo de preservar el ambiente y los recursos marítimos, promover el avance científico y tecnológico en el país, y apuntar al desarrollo de la economía nacional. El CIIMAR tendrá su sede central en la Av. de Los Trabajadores 5700, donde tiempo atrás, durante la última dictadura, funcionó un centro clandestino de detención.

Los objetivos del Centro serán contribuir a la identificación de los mecanismos físicos, biológicos y biogeoquímicos sobre los que se sustenta la productividad biológica y la integridad ecosistémica; sobre las causas de sus variaciones y cómo las mismas afectan a las especies/sistemas de interés comercial y de conservación, bajo un escenario de CCG y de disturbios antrópicos (ej. pesca, uso de playas y ambientes costeros/cuencas).

Específicamente se priorizarán investigaciones relacionadas a los efectos sobre los ecosistemas costeros bonaerenses de disturbios antrópicos y variaciones ambientales, a entender la pesca artesanal costera Bonaerense y sus posibles desarrollos, y a desarrollar sistemas experimentales de estudio de la ecofisiología y el desarrollo de organismos y respuestas acústicas. También se consolidará la red de observaciones ambientales de largo plazo Bonaerense, y se impulsará el desarrollo de la Biotecnología Marina, siendo un campo poco explorado, pero de reconocida potencialidad.

Para llevar adelante el Centro se prevé una inversión total en pesos de 1.000 millones financiado por el MINCyT a través del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

La dirección interina del CIIMAR estará a cargo de Daniel Antenucci, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC, CONICET-UNMDP); y ex vicerrector de la UNMDP, sin embargo la conducción del centro es interinstitucional y estará dirigida por un Consejo Directivo con un/a representante de cada organismo, contará con más de 350 integrantes y estará integrado por diversas instituciones con tradición en investigaciones marinas: el CONICET; la CIC; el IIMYC; el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (IGCyC, UNMDP-CIC); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB, CONICET), y el Instituto de Investigaciones Físicas Mar del Plata (IFIMAR, CONICET-UNMDP), entre otros.

El evento contó con la presencia del Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, Roberto Rivarola; del Gerente de Administración del CONICET Jorge Fígari; de la Gerenta de Desarrollo Científico Tecnológico del Consejo, Liliana Sacco; del Subsecretario de Coordinación Institucional del MINCyT, Pablo Nuñez, la subsecretaria de Políticas Ambientales de la Nación, Tamara Basteiro, el titular de la CIC, Alejandro Villar, el subsecretario del MPECEIT, Federico Agüero y el rector de la UNMDP, Alfredo Lazzeretti.

Previo a la firma del convenio, la comitiva participó de la ceremonia de cambio de Comando de la Agrupación de Buques Hidrográficos a bordo del Buque Oceanográfico ARA “Austral”, perteneciente al CONICET y operado por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) en la Base Naval de Mar del Plata. Deja sus funciones el Capitán Montero e inicia el Capitán Daniel Marcelo Jara.

Sobre el Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas

Desarrollará investigaciones en el Mar Argentino con el fin de contribuir en la conservación y manejo de los recursos naturales, promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y a apoyar reclamos territoriales en el Atlántico Sur.

Su principal objetivo es generar un importante avance en las investigaciones científicas marino-costeras, profundizando los conocimientos científicos existentes, articulando nuevas capacidades de investigación, de formación de recursos humanos, principalmente dirigiendo las investigaciones hacia las áreas de vacancia existentes, así como desempeñar un rol destacado en la transferencia de conocimientos científicos a las diferentes organizaciones que lo requieran como el sector productivo, administrativo, organizaciones no gubernamentales, como así también a la sociedad en general.

El Centro priorizará investigaciones relacionadas a los efectos sobre los ecosistemas costeros bonaerenses de disturbios antrópicos y variaciones ambientales, como la pesca artesanal costera y sus posibles desarrollos, y se desarrollarán sistemas experimentales de estudio de la ecofisiología y el desarrollo de organismos y respuestas acústicas. También se consolidará la red de observaciones ambientales de largo plazo Bonaerense y se impulsará el desarrollo de la Biotecnología Marina. Este centro también contribuirá de modo prioritario a generar profesionales y técnicos capacitados en ciencias marinas que podrán actuar en otras instituciones del país.

