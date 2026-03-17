Se extiende la suspensión de clases ante la continuidad del temporal

Ante la persistencia de las condiciones adversas y el pronóstico desfavorable para el resto del día, se resolvió cancelar completamente la actividad educativa

Este martes 17 de marzo no se dictarán clases en ninguno de los niveles y modalidades educativas en General Pueyrredon, durante toda la jornada, luego de que las autoridades resolvieran extender la suspensión que inicialmente regía solo para el turno mañana debido al intenso temporal que afecta a la región.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional precisaron que continúa avanzando el frente frío. Se registran tormentas de variada intensidad, generando sobre todo chaparrones de lluvia fuertes y frecuente actividad eléctrica, aunque no se descarta que localmente se puedan registrar ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. En la última hora se registraron entre 15 y 40 mm acumulados debido a las tormentas en sectores de las zonas mencionadas.

En cuanto a reclamos por parte de las áreas de servicios de la Municipalidad, se recibieron más de 30 solicitudes en la última media hora.

La medida alcanza a establecimientos públicos y privados del distrito —cuya cabecera es Mar del Plata— y se replica en municipios vecinos como Balcarce, General Alvarado, Mar Chiquita, Necochea y Tandil, algunos de los cuales ya habían suspendido actividades durante la jornada del lunes.

La decisión fue tomada tras la evaluación del escenario climático y en base al “alerta naranja” emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipó tormentas fuertes, actividad eléctrica, intensas ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos.

Inicialmente, las autoridades habían dispuesto la suspensión únicamente en el turno mañana, a la espera de una nueva evaluación a media jornada. Sin embargo, ante la persistencia de las condiciones adversas y el pronóstico desfavorable para el resto del día, se resolvió cancelar completamente la actividad educativa.

Desde los comités de emergencia locales indicaron que la prioridad es resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y familias frente a un contexto que podría generar complicaciones en la vía pública, anegamientos y dificultades en la circulación.

El pronóstico actualizado prevé para este martes temperaturas entre los 19°C y 24°C, con probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde, además de ráfagas que podrían superar los 50 km/h. Hacia la noche, las condiciones tenderían a mejorar, con cielo mayormente nublado y sin lluvias.

Las autoridades recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles nuevas actualizaciones.

Fuente: ahoramardelplata

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