Se garantizó la continuidad laboral tras la audiencia por la situación de Tienda y Shopping Los Gallegos

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica dio a conocer que los resultados de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en relación a la situación laboral en la tradicional Tienda y Shopping Los Gallegos de Mar del Plata.

Durante el encuentro, el SECZA solicitó la incorporación a la audiencia de dos gremios vinculados a la actividad que se desarrolla dentro del shopping: el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, pedido que fue aceptado por la empresa

Ademas gremios de la Confederación General del Trabajo de Mar del Plata acompañaron el reclamo de este martes en la puerta de la tienda Los Gallegos y en el Ministerio de Trabajo de Provincia.

En la reunión se abordó la situación de los dos trabajadores que habían sido despedidos en los últimos días. Según informaron desde el sindicato, el directorio de la empresa —que participó de la audiencia— decidió revocar las desvinculaciones, señalando que las mismas habían sido dispuestas por personal administrativo y que el directorio resolvió dejar sin efecto esa decisión, garantizando así la continuidad laboral de ambos trabajadores.

Desde el gremio destacaron que esta resolución representa un paso importante para sostener la paz social y la estabilidad laboral dentro del establecimiento.

Por otra parte, durante la audiencia la empresa confirmó que existen conversaciones preliminares con otra firma en relación a un posible proceso de venta. Sin embargo, ante los gremios, delegados y trabajadoras presentes, el directorio dejó asentado en el acta que en caso de concretarse una transferencia de la empresa, la misma se realizará con la totalidad del personal.

Desde el sindicato señalaron que esta garantía escrita representa una señal de tranquilidad para los trabajadores en un contexto económico complejo.

“Hoy podemos decir que se logró la continuidad laboral de los dos compañeros y que quedó asentado en acta que, si hubiera una venta de la empresa, será con todos los trabajadores. En un momento tan difícil para el empleo, sostener más de 250 puestos de trabajo es una muy buena noticia”, señalaron desde la conducción gremial.

