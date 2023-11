Se incendiaron pastizales linderos a la vía del tren en La Florida y otros barrios

Tres dotaciones de bomberos trabajan para controlar distintos focos de incendio que se produjeron en pastizales linderos a las vías del tren y afectaron los barrios La Florida, La Aurelia, Las Margaritas, Estación Camet y El Tejado.

Según pudo saber Ahora Mar del Plata, intervinieron bomberos de los cuarteles Caisamar, Camet y Monolito, que trabajaron sobre pequeños focos que se iban generando a lo largo del terreno.

Algunos vecinos del barrio Las Margaritas y la Florida actuaron de manera preventiva, por la preocupación de que las llamas pudieran alcanzar los hogares debido a la proximidad con los mismos.

«Los vecinos están preocupados porque hay mucho viento y al lado están las casas. Tenemos muchos árboles también. Por suerte están trabajando para controlarlo», indicó una vecina del barrio La Florida a este medio.

Desde Bomberos remarcaron las recomendaciones para evitar incendios de este estilo en épocas de calor:

-No realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos.

-No tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

-No arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios.

-Solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas.

Cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo hasta los dos metros.

Y ante cualquier eventualidad, llamar a Bomberos (100), Defensa Civil (103) o Policía (911)

