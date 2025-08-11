Se mantiene el buen tiempo: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto en Mar del Plata

La temperatura máxima estará por encima de los 15º C y habrá muy poca nubosidad en el cielo marplatense, según el reporte del SMN.

Después de un fin de semana con un clima muy agradable en Mar del Plata, esas condiciones se mantendrán este lunes 11 de agosto.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidades de lluvia.

La temperatura mínima será de 4º C a la mañana, pero a la tarde subirá hasta los 16° C. A la noche harán 10º C.

En cuanto al viento, soplará toda la jornada del noroeste a 13-22 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 km/h al anochecer.

