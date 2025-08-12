Se nubló todo: cómo estará el clima este martes 12 de agosto en Mar del Plata

El cielo estará mayormente nublado durante todo el día, con fuertes vientos y ráfagas cercana a los 60 kilómetros por hora.

Después de unos días con muy buen tiempo, este martes 12 de agosto se nubló todo en Mar del Plata.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima probabilidad de precipitaciones por la noche (0 a 10%).

La temperatura será similar a la de ayer: 6º C a la mañana, una máxima de 15º C a la tarde y 9º C al anochecer.

En cuanto al viento, al principio del día día soplará muy fuerte del noroeste: entre 32 y 42 kilómetros por hora, con ráfagas de 51 a 59 km/h.

Luego virará al oeste a 13-22 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h, y a la noche provendrá del sudoeste a 7-12 km/h.

