Se posterga la Caravana de la Primavera: ya tiene nueva fecha definida

Todos los solapines vendidos por anteriormente seguirán teniendo validez y la inscripción permanecerá cerrada una semana

Debido a las malas condiciones climáticas que azotan a Mar del Plata, con el agravante del alerta naranja por tormentas para este sábado y la advertencia por vientos fuertes para el domingo, se postergará la Caravana de la Primavera.

“La organización de la Caravana de la Primavera, a cargo del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, tomó la decisión de postergar la bicicleteada por cuestiones climáticas”, informaron en un comunicado de prensa enviado este viernes.

“Todos los solapines vendidos por anteriormente seguirán teniendo validez, la inscripción permanecerá cerrada una semana y volverá a abrir el lunes 29 de septiembre (de lunes a viernes de 10 a 19)”, afirmaron luego. La nueva fecha estipulada para el tradicional evento será el domingo 5 de octubre.

Fuente: Ahora mar del PLata

