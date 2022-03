Se presentó el 4to Tour Liga de Voleibol Argentina

Horacio Taccone, presidente de Once Unidos, junto a autoridades de la ACLAV, AMV, EMDER y EMTUR, realizó la presentación de la última etapa de la Liga Argentina de Voleibol.

En la inauguración del 4to tour estuvieron presentes Diego Arribas (director de competencia ACLAV), Fabián Almafitano (titular de la AMV) Andrés Macció (titular del EMDER) y Bernardo Martin (presidente del EMTUR) .

Además se acercaron jugadores de Policial de Formosa, Paracaó de Entre Ríos y gran parte del plantel de Once Unidos.

La última etapa de la fase regular de la competencia nacional, se disputará en el estadio del club de «Parque Luro», del 10 al 17 de marzo. El primer partido del conjunto local será el jueves 10 a las 22 ante UPCN, último campeón.

El plantel dirigido por Gonzalo Borstelman inicia esta última fase en la tercera posición con 34 puntos, realizando así un gran torneo y ya clasificado a la instancia de playoffs. Policial lidera con 35 puntos y Ciudad con catorce partidos jugados e igual cantidad de puntos se ubica segundo.

Para ir a ver los partidos, en el Club Once Unidos se continúa vendiendo el abono de $1000 con el que podrán ver todos los partidos de la liga.

A continuación se detalla el fixture de Once Unidos:

Jueves 10 a las 22 hs vs. UPCN

Sábado 12 a las 19 hs vs. Obras de San Juan

Lunes 14 a las 21 hs vs. Policial Voley

Miércoles 16 a las 21 hs vs. Ciudad Voley

Jueves 17 a las 18 hs vs. UVT de San Juan (horario a confirmar)

