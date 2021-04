Se prorroga el vencimiento del trámite de ingreso a la Universidad Nacional de Mar del Plata

La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata informó que se prorroga el trámite de ingreso hasta el 31 de mayo de los ingresantes 2021.

Desde la Secretaría se precisó que la medida se tomó ante la inquietud de quienes actualmente estudian en la UNMDP, que ingresaron a cursar este 2021, y que a la fecha tienen dificultades en la finalización de su trámite de Ingreso. En este sentido, los ingresantes deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones:

A fin de no afectar su desempeño actual en las carreras, se prorroga la fecha para completar el trámite ya sea completando el formulario de ingreso o la presentación de todos los requisitos solicitados (foto/Certificado de finalización de estudios secundarios) hasta el 31 de mayo.

Otras situaciones que pueden darse respecto a este trámite:

*Aún figuro como PENDIENTE: Recomiendan que verifiquen que los archivos subidos a la ventanilla virtual sean los correctos y que sean legibles para poder visualizar los datos necesarios. Para verificar esto, se puede previsualizar directamente desde la ventanilla y, en algún caso, tendrán que bajarlos para poder verlos. Si detectan algo que esté mal, simplemente hay que eliminar el archivo y volver a subirlo correctamente. Si al ingresar a la ventanilla virtual se ve el mensaje: “En estos momentos el servidor de archivos digitales no está disponible. Por favor, intentar nuevamente más tarde.”, se deberà enviar un mail a direccioningresounmdp@gmail.com informando la situación, identificándose con Nombre y DNI y aguardar la respuesta. Luego del 30/4, “solucionaremos el problema y te avisaremos por mail. No te preocupes, tendrás hasta el 31/5/21 para completarlo. Esta situación se ha normalizado en la mayor parte de los/as inscriptos/as. Luego de esta fecha si aún aparece este rótulo es posible que no estén completos los requisitos o el formulario de inscripción. Deberás ponerte en contacto con los mails areaingr@mdp.edu.ar o unmdp.ingreso2021@gmail.com”, precisaron

*Estoy validado/a, pero no puedo acceder al SIU GUARANI: Esta situación se debe a que no se ha podido otorgar un número de legajo debido a que uno o los dos requisitos no cumplen con las disposiciones requeridas (Tamaño de foto, Certificación no verificada como válida). En este caso el ingresante deberá contactarse con el área correspondiente de su Unidad Académica (puede ser dirección estudiantes, asuntos estudiantiles, o específicamente al contacto publicado en su web)

Soy extranjero/a y no tengo todavía finalizado los trámites migratorios o de validación del título secundario en otro país: Ante esta situación, que es ajena a la voluntad del interesado y la Universidad, se establece una prórroga para la entrega de la documentación a la espera de una pronta normalización de esta situación. Si el título está en español, o cuenta con la traducción, te vamos a validar condicional, mientras terminas la convalidación solicitada. Por consultas dirigirse a aspirantesextranjeros@mdp.edu.ar

Envío mail al área de ingreso y me “rebota” o no me contestan: Se encuentra habilitada una respuesta automática para informar posibles situaciones y cómo resolverlas. Si el ingresante requiere la asistencia del Área de Ingreso, hay que enviar un mail con el asunto SOLICITO AYUDA (con que lo realices una sola vez, es suficiente). Luego del 30 de abril desde la Secretaría se abocarán a la tarea de solucionar e informar sobre estas cuestiones puntuales.

FUENTE: Telefe Mar del Plata

