Se queda el solcito: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo despejado y con una temperatura máxima de 13 grados.

Arranca un nuevo fin de semana en Mar del Plata y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada agradable soleada, al igual que algunos de los días que se presentaron durante la última semana.

El sábado comenzará con cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 5 grados y vientos que soplarán a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

En la tarde, se registrará la máxima, con 13 grados y un cielo totalmente despejado. Para la noche, el termómetro indicará una baja hasta los grados, con vientos que también reducirán su intensidad.

