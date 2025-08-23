Se queda el solcito: cómo estará el clima este sábado 23 de agosto en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo despejado y con una temperatura máxima de 13 grados.

Arranca un nuevo fin de semana en Mar del Plata y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada agradable y soleada, al igual que algunos de los días que se presentaron durante la última semana.

El sábado comenzará con cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 5 grados y vientos que soplarán a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

En la tarde, se registrará la máxima, con 13 grados y un cielo totalmente despejado. Para la noche, el termómetro indicará una baja hasta los 5 grados, con vientos que también reducirán su intensidad.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios