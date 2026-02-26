¿Se quedan las nubes? Cómo estará el clima este jueves 26 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada parcialmente cubierta y con temperaturas más que apenas superarán los 20 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este jueves una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas apenas por encima de los 20 grados: la mínima será de 16 grados y la máxima de 21.

En la mañana se presentarán unos 17 grados y un viento que soplará a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sector sudoeste.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 21 grados, la máxima de hoy. Mientras tanto, el cielo continuará parcialmente nublado. Por su parte, la intensidad del viento aumentará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el este.

Finalmente, en la noche de este jueves, la temperatura bajará hasta los 16 grados. Además, se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Fuente: Mi8

