Se sorteó la Copa América 2024: los rivales de la Selección Argentina

Se sorteó la Copa América de Estados Unidos 2024 y la Selección Argentina, que defenderá el título conquistado en el Maracaná de Brasil, en 2021, ya conoce a dos de las tres selecciones que deberá enfrentar en la fase de grupos, donde integrará el Grupo A.

La Selección Argentina compartirá el grupo con: Perú, Chile y Concacaf 5 (Trinidad Tobago o Canadá)

El equipo albiceleste debutará el 20 de junio en el estadio Mercedes Benz de Atlanta ante Trinidad y Tobago o Canadá, luego chocará con el 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey frente a Chile y cerrará la primera fase frente a Perú el 29 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los grupos de la Copa América

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Concacaf 5 (Trinidad Tobago o Canadá).

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Concacaf 6 (Honduras o Costa Rica).

El sorteo se llevó a cabo en Miami, bajo algunos lineamientos. En primer lugar, los bombos fueron armados a partir de criterios deportivos y la posición del ránking FIFA: así, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos fueron designados como cabezas de serie. Por disposición de la organización, ningún grupo podía tener más de tres equipos de la Conmebol ni más de dos de la Concacaf.

Argentina y Brasil solo podrían cruzarse en la final

El clásico sudamericano tendría lugar en la Copa América exclusivamente en una hipotética final, que repetiría lo que fue el partido decisivo de la última edición, en la que la Albiceleste venció 1-0 a la Canarinha y se quedó con el título. Esto es porque de un lado del cuadro están los grupos A y B, y del otro, el C y D.

De ese modo, en caso de pasar la fase de grupos, la Selección Argentina -cabeza del grupo A- chocaría en cuartos de final con el primero o segundo del B, de acuerdo a su posición final, y en semis, con el vencedor del duelo que enfrentará a los otros dos clasificados. Del mismo modo, Brasil -cabeza del D-, se mediría con un equipo del C y posteriormente con el ganador de la otra llave de ese lado del cuadro.

Todo lo que tenés que saber sobre la Copa América

El torneo se jugará del 20 de junio al 14 de julio. El partido inaugural será entre la Selección Argentina y , en el estadio Mercedes Benz del Atlanta United, en Georgia, con una capacidad para 71 mil personas; mientras que la final será en el Hard Rock Stadium, de Miami, Florida.

Las 14 sedes de la Copa América de Estados Unidos 2024:

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas.

Exploria Stadium, Orlando, Florida.

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

NRG Stadium, Houston, Texas.

Q2 Stadium, Austin, Texas.

SoFi Stadium, Inglewood, California.

State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

