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Se termina el sol y llegan los chaparrones: cómo estará el clima este miércoles 15 de abril en Mar del Plata

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El pronóstico para este martes en Mar del Plata prevé una jornada gris, con probabilidad de lluvias y una máxima de 22º.

El clima en Mar del Plata para este miércoles 15 de abril cortará con los días agradables y presentará una leve probabilidad de chaparrones. Sin embargo, la temperatura máxima alcanzará los 22ºC.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con 19ºC por la mañana y viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h. Las chances de lluvia serán de entre el 10 y el 40%.

Durante la tarde, la temperatura subirá hasta los 22 ºC, con cielo nublado y la continuidad en la probabilidad de chaparrones.

Ya por la noche, el termómetro bajará a 17 ºC, mientras que el viento del noreste se ubicará entre 7 y 12 km/h.

Fuente: Mi8

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