Se viene la Mar del Plata Tech Week: Tecnología, conocimiento e innovación

Habrá charlas, talleres y encuentros que reunirán a especialistas, empresas, emprendedores y entusiastas del sector, con actividades que van desde el eCommerce y el desarrollo de videojuegos hasta la inteligencia artificial y el networking.

En el marco del plan estratégico Mar del Plata Ciudad del Conocimiento, el Municipio de General Pueyrredon -junto a ATICMA, North Valley, CACE, UTN y GameDev MDQ- invita a participar de la Tech Week, una serie de encuentros que se desarrollarán del 9 al 17 de octubre y que contarán con la participación de referentes del sector tecnológico.

La agenda comienza el 9 de octubre con la décima edición de eCommerce GO, a las 14.30 en el Salon Jano’s (Playa Grande), donde se presentarán las principales tendencias del comercio electrónico, casos regionales y espacios de networking. Las entradas se pueden adquirir en el link bit.ly/entradasecommerce, con el código de descuento MGP (-20%).

El 11 de octubre, desde las 14.30 en la Universidad Tecnológica Nacional (Avenida Dorrego 281, Puerto), se realizará el Mar del Plata GameDev Day. Este evento gratuito reunirá a desarrolladores, artistas, diseñadores y apasionados del mundo gamer para potenciar la creatividad y generar nuevas oportunidades.

El 15 de octubre, desde las 15.45, se realizará en el Centro Cultural Estación Terminal Sur el primer WorkSummit en la ciudad, un evento gratuito con inscripción previa que pondrá en agenda la inteligencia artificial, el empleo TIC y nuevas herramientas en bit.ly/Worksummit. Luego tendrá lugar el espacio de networking de North Valley, actividad con inscripción previa en: https://northvalley.app/en/events/north-valley-mar-del-plata-wI43 .

Finalmente, el 17 de octubre, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ATICMA concentrará cuatro actividades: B2B Demanda Tecnológica (9 a 13), IA Talks (14 a 17.30), ATICMA Awards (19 a 22) y ATICMA Emprende (desde las 19). Será un día dedicado a la inteligencia artificial, los encuentros entre empresas y el sector tecnológico, y el reconocimiento a la innovación regional (www.mardelplatatechweek.aticma.org.ar/).

“Durante poco más de una semana, nuestros vecinos tendrán la oportunidad de ver de cerca cómo el desarrollo de la tecnología está transformando nuestras vidas, cómo prepararnos para acceder a nuevas oportunidades laborales, cuáles son las nuevas formas de trabajo, y el enorme impacto que ya está generando la Industria del Conocimiento en nuestra ciudad”, señaló al respecto Walter Gregoracci, Director General de Economía del Conocimiento.

“Estos días no solo nos invitan a mirar el presente, sino también a proyectar el futuro que estamos construyendo juntos: una Mar del Plata innovadora, creativa y referente en esta Industria”, concluyó el funcionario.

