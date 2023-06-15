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SEBASTIÁN WAINRAICH VUELVE CON «FRÁGIL» A MAR DEL PLATA

ARCHIVO Espectáculos Mar del Plata
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TRAS SEIS TEMPORADAS A SALA LLENA EN CAPITAL FEDERAL, SEBASTIÁN WAINRAICH SALE DE GIRA CON SU UNIPERSONAL, FRÁGIL, CON EL QUE YA VISITÓ PLAZAS ARGENTINAS COMO LA PLATA, ROSARIO, CÓRDOBA Y MENDOZA CON LOCALIDADES AGOTADAS.

FRÁGIL ES EL SEGUNDO UNIPERSONAL ESCRITO Y PROTAGONIZADO POR SEBASTIÁN QUE COMENZÓ EN 2017, EN EL MÍTICO TEATRO MAIPO Y QUE ACABA DE TERMINAR SU 6TA TEMPORADA EN ABRIL DE 2023 EN EL MISMO TEATRO CON LA SALA REPLETA.

RECONOCIDO COMO UNO DE LOS COMEDIANTES MAS TALENTOSOS DE BUENOS AIRES, EN FRÁGIL WAINRAICH PLANTEA UN RECORRIDO QUE VA DE LA COMEDIA A LA TRAGEDIA A TRAVÉS DE LOS PERSONAJES QUE LO ATRAVIESAN. EL RESULTADO ES UNA OBRA DESOPILANTE Y PROFUNDA A LA VEZ, QUE COMBINA HUMOR, MÚSICA, PERSONAJES Y UNA GRAN PUESTA AUDIOVISUAL.

FECHA 24 DE JUNIO

TEATRO : ROXY- RADIO CITI

ENTRADAS EN PLATEANET.COM 

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