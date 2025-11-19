Seguimos rozando los 20º: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con un muy leve porcentaje de nubosidad y vientos de hasta 30 km/h

Tras el martes soleado pero ventoso en la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada con un leve porcentaje de nubosidad y una temperatura máxima de 20 grados.

En la mañana, la temperatura será de 16 grados, con cielo algo nublado y vientos que soplarán a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sudoeste.

Para la tarde, el termómetro trepará hasta los 20 grados, con un incremento en la intensidad del viento a entre 23 y 31 km/h desde el sur.

En la noche, la temperatura bajará hasta los 13 grados, con vientos leves de entre 13-22 km/h desde el sudeste.

