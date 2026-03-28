SEGURIDAD VIAL: EL CONCEJO APROBÓ EL PEDIDO PARA IMPLEMENTAR NARCOTEST EN CONTROLES DE TRÁNSITO

En la primera Sesión Ordinaria del período 2026, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el proyecto presentado por el concejal Diego García, de Unión por la Patria, donde se solicita al Ejecutivo municipal la implementación de tests de estupefacientes, conocidos como narcotest, en los controles de tránsito de la ciudad.

Durante su intervención en el recinto, García sostuvo que la ciudad atraviesa una situación grave en materia de seguridad vial y remarcó que los controles deben actualizarse para poder detectar no solo alcohol, sino también otras sustancias psicoactivas que afectan la capacidad de conducción, alteran la reacción, la coordinación y la toma de decisiones.

“ Hay que modernizar los controles y adecuarlos a una realidad que ya no se puede seguir ignorando. Hay personas que dan cero en alcoholemia y, sin embargo, están claramente afectadas por otras sustancias ”, señaló.

El concejal advirtió además que en 2025 hubo 71 personas fallecidas en siniestros viales en General Pueyrredon y que, entre enero y marzo de este año, ya se registraron 11 muertes . También cuestionó que el Municipio no publique datos oficiales actualizados a través del Observatorio de Seguridad Vial.

En la misma línea, planteó su preocupación por la reducción de controles prevista para este año. Según indicó, mientras en 2025 se habían planificado 28.000 controles, para 2026 el Ejecutivo proyecta menos de 2.000.

“ Lo que estamos pidiendo es una herramienta concreta para disuadir, controlar y sancionar. No puede haber menos prevención en una ciudad con este nivel de siniestralidad ”, expresó García.

Por último, remarcó que los operativos no deben limitarse a la nocturnidad o a zonas puntuales , sino formar parte de una política integral de seguridad vial en todo el distrito.

El expediente fue aprobado por mayoría, con el acompañamiento del Frente Renovador, de Acción Marplatense Movimiento Derecho al Futuro y la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires, con la abstención del PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica. De esta manera, el Concejo formalizó el pedido al Departamento Ejecutivo para que avance en la incorporación de narcotest y refuerce los controles de tránsito en General Pueyrredon.

Comentarios

comentarios