Seguridad vial: ¿multas para peatones que cruzan mirando el celular?

En el mundo, cada año, mueren más de 270.000 peatones en eventos viales. En Argentina, se estima que en 2025 cerca de 1.300 peatones murieron en el tránsito.

Más allá de conducir rodados o usar medios de transporte, todas las personas que viven en espacios urbanos son peatones, los usuarios más vulnerables en el sistema del tránsito. En el mundo, cada año, mueren más de 270.000 peatones en eventos viales. En Argentina, se estima que en 2025 cerca de 1.300 peatones murieron en el tránsito.

En las capitales del mundo y las grandes ciudades, los peatones lideran las estadísticas de mortalidad. En la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 10 años, más del 40% de las víctimas fatales fueron peatones.

La asociación argentina Luchemos por la Vida midió el uso de teléfonos celulares por parte de conductores y de peatones, comprobando que la distracción, al volante o a pie agrega más peligro al tránsito cotidiano.

Esta cifra resulta alarmante, ya que significa que entre los vehículos particulares que circulan por la ciudad de Buenos Aires, diariamente 1.400.000, hay aproximadamente 240.800 usando un celular mientras conduce, pese a la expresa prohibición en la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Asimismo, los trabajadores de reparto que se movilizan en moto o bicicleta tienen incorporada la pantalla al circuito de trabajo, lo que genera un gran peligro para el resto de los eslabones del sistema de tránsito.

Más allá de la reducción de velocidades y cambios en la infraestructura para el cuidado de los peatones, lograr usuarios de la vía pública más seguros implica también, concientizar, controlar y sancionar para desalentar comportamientos que ponen en riesgo la vida propia y de los demás.

Acción «negligente» y multa

España acaba de implementar una osada medida de control y sanción a peatones que crucen mirando el teléfono celular, con ánimo de reducir las muertes de tránsito y construir ámbitos más seguros de circulación. Esta acción se considera “negligente” y se aplica a todos los peatones, independientemente de que respeten el semáforo y las sendas peatonales. De no hacer esto, la multa que parte de 80 euros puede llegar hasta los 200 euros.

La medida definida por el Gobierno español se fundamenta en que se comprobó que en el país entre el 20 % y el 30 % de los siniestros graves en ciudades involucran a peatones que han sido atropellados al cruzar distraídos, fundamentalmente por el uso del celular. En otros estudios, se comprobó que 1 de cada 3 peatones cruza sin prestar atención al tránsito, con riesgo de ser atropellado.

Hace años que la ciencia estudia las importantes limitaciones que nuestro cerebro tiene para realizar dos tareas que demanden atención al mismo tiempo, y los investigadores han probado hasta qué punto es peligroso conducir mientras se habla o mensajea por celular, aún con el sistema de manos libres.

Recientes investigaciones internacionales han concluido que caminar hablando por teléfono celular es muy riesgoso ya que las personas observadas despliegan comportamientos tales como cruzar más despacio, sin mirar al tránsito circundante y no esperar a que los vehículos se detengan para comenzar a cruzar, en una proporción muchísimo mayor que los no usuarios de celular.

Para los peatones el problema real principal parece ser la distracción, así como les sucede a los conductores. Y en el tránsito caótico de nuestro país, este nuevo hábito compartido por peatones y conductores no hace más que empeorar la seguridad de todos en la vía.

Fuente: Agencia dib

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