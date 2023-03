Seis tendencias y tres desafíos en la gestión de flota de vehículos

Cadenas de suministro poco confiables, escasez de mano de obra y volatilidad del costo de combustibles son los más grandes desafíos que hoy enfrenta la gestión de flotas automotrices. Sin embargo, la tecnología en conjunto con algunas estrategias trabajan en mitigar los riesgos y a su vez crear nuevas tendencias.

Las flotas de vehículos comerciales son una herramienta popular para hacer negocios, desde el transporte comercial y de carga hasta el transporte escolar y la entrega de paquetes locales. Mientras que algunas empresas subcontratan flotas enteras o su gestión tercerizada, muchas otras gestionan sus flotas internamente. Mantener la supervisión del vehículo es fundamental para optimizar el tiempo de “actividad” del vehículo y minimizar los costos. Pero ¿qué es la gestión de flotas de vehículos?

“En pocas palabras, la gestión de flotas se encarga de supervisar los vehículos que realizan funciones para una empresa. Es un mercado en crecimiento que Global Market Insights proyecta para alcanzar los $45 mil millones de dólares para 2027. El registro de datos de rendimiento, como los que se enumeran a continuación, crea una oportunidad para el análisis y la optimización de las operaciones de la flota” explicó Teddy Wangm Business Development Manager en Getac.

Ahorro de consumo de combustible y consumo de combustible

Utilización de activos (o porcentaje de tiempo en operación)

Historial de mantenimiento de la flota

GPS

Mapeo de rutas

Salud y pronóstico del vehículo

Comportamiento del conductor

Seguro

Gestión de incidencias

Planificación y optimización de rutas

Muchos sistemas de gestión de flotas utilizan softwares como Connecteam, FMS, Air, Go Fleet o Websleet. Cada sistema tiene ventajas; la mayoría puede usar las plataformas web, iOS y Android. Además, dichas plataformas agregan constantemente funciones para mejorar la experiencia de gestión de flotas.

Con la Industria 4.0 por delante, la mejora de la tecnología también está evolucionando la gestión de la flota de vehículos. Aquí hay 6 tendencias y 3 desafíos relativos a la gestión de flotas automotrices en este 2022.

Tendencias en la gestión de flotas de vehículos comerciales

1) Aumento en las compras de vehículos: la pandemia de COVID-19 hizo que los OEM automotrices recortaran la producción. Esta tendencia se ve exacerbada por la continua escasez de chips que dificulta las tasas de construcción de vehículos completos. Aun así, las empresas juegan a ponerse al día para cerrar la brecha de escasez de producción a medida que el mundo emerge y viaja nuevamente. Además, el aumento de los volúmenes de producción de vehículos nuevos y repletos de tecnología proporciona a los administradores de flotas la ventaja de tener una flota con un alto porcentaje de vehículos conectados y capaces de recopilar y reaccionar a los datos.

2) Tecnología de cabina mejorada: con la avalancha de mejoras de vehículo, el entorno en la cabina recibe tanta atención como el rendimiento o las emisiones. Como resultado, los ingenieros de vehículos están actualizando los sistemas de purificación de aire del vehículo para proteger la salud del conductor, la calefacción y refrigeración del asiento y el masaje de los pasajeros. Estos beneficios mejoran la experiencia de conducción durante un clima en el que los conductores tienen una gran demanda (más sobre esto en “desafíos”). Además, mantener una temperatura en la cabina optimizada localmente a través del asiento y masajear al conductor durante un viaje puede reducir la tensión y el estrés, al tiempo que mejora la circulación.

3) Aumento de la adopción de vehículos eléctricos: una tendencia significativa en la producción de vehículos de flota este año, es la electrificación. Si bien no es noticia en general, 2022 marca el comienzo de un incremento considerable de automóviles eléctricos o batería para pasajeros y vehículos comerciales en las flotas. Este año puede ser la primera experiencia de conducción de vehículos eléctricos para muchos conductores.

Otra tecnología que impulsa la adopción de vehículos eléctricos son las pilas de combustible de hidrógeno para vehículos comerciales. El hidrógeno es una fuente de energía alternativa a las baterías. Es una opción atractiva para alimentar camiones pesados debido a las ventajas de su alta densidad de energía basada en la masa en comparación con el tamaño, el peso y el tiempo de carga de las baterías EV tradicionales.

La empresa matriz de Getac, el Grupo Mitac-Synnex, ha firmado recientemente un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense Hyzon Motors. Esta sociedad ayudará a traer camiones de pila de combustible de hidrógeno a Taiwán para apoyar los esfuerzos de descarbonización. Se espera que los primeros camiones estén en la carretera en 2023.

4) Mayor autonomía vehicular: los vehículos de flota en 2022 incorporarán características más autónomas como un crucero adaptativo, asistencia de estacionamiento manos libres y entrega sin conductor. El crucero adaptativo ayuda a los vehículos a mantener un espaciado seguro con los automóviles circundantes en la carretera. Esto se puede hacer recopilando y analizando datos para establecer el espaciado.

El asistente de estacionamiento permite al conductor colocar el automóvil donde sea necesario. Esto elimina el error humano del proceso y acelera la curva de aprendizaje para los nuevos conductores. Finalmente, el aumento de la entrega sin conductor crea una oportunidad para que la administración de flotas supervise el progreso y optimice el enrutamiento. Esto ayuda a acortar los tiempos de entrega y optimizar las entregas de última milla.

5) Gestión remota de flotas de vehículos: las redes 5G pueden entregar datos de vehículos a sensores IoT más cerca del tiempo real con un retraso reducido y velocidades más rápidas. Estas redes mejoran la calidad de la comunicación con el software de gestión de flotas, aceleran las notificaciones optimizadas de cambio de ruta y permiten notificaciones de mantenimiento predictivo más inmediatas.

Esta tendencia es beneficiosa para las flotas remotas que pueden utilizar redes más lentas. Además, una mayor cobertura 5G aumenta la probabilidad de que un automóvil de flota remota se comunique sin problemas con la entidad de gestión central.

6) Mayor énfasis en la seguridad: una preocupación común con los vehículos de flota es la seguridad del conductor. Los conductores pueden registrar hasta 25,000 millas cada año, el doble que los conductores convencionales y la circunferencia aproximada de la Tierra. No es sorpresa que la tasa de incidentes de la flota comercial sea de alrededor del 20%. Esto se debe a las largas distancias y una mayor probabilidad de conducción distraída en algún momento durante los largos viajes.

Una medida correctiva, las dashcams, pueden ayudar a evaluar el comportamiento del conductor y alertarlos de un riesgo. Además, los sistemas de gestión de flotas de vehículos pueden aplicar el modo de conducción segura en el teléfono celular del conductor, evitando que funcione correctamente.

Por ejemplo, la aplicación de Getac Driving Safety proporciona seguridad confiable en el vehículo durante el funcionamiento dinámico. Un tercer mecanismo es un ejecutor de velocidad que puede adaptarse a diferentes condiciones. Este tipo de herramienta también puede ayudar a optimizar la economía de combustible.

Desafíos actuales

Las muchas tendencias positivas de la gestión de flotas automotrices que ayudarán a las empresas y los conductores no exentan de desafíos en la industria, tales como:

1) Cadenas de suministro poco fiables: Un desafío impulsado por la pandemia, la interrupción del suministro; puede desviar cualquier estrategia de gestión de flotas. Al menos por ahora, la fabricación justo a tiempo puede no ser el mejor enfoque. La incorporación de la resiliencia de dos (o más) proveedores en la cadena de suministro puede mitigar la interrupción para los administradores de flotas. Además, el mantenimiento predictivo mejorado por la tecnología puede permitir a los equipos de adquisiciones priorizar los componentes imprescindibles, ahorrando tiempo de entrega al realizar el pedido.

2) Escasez de mano de obra: El transporte por carretera comercial sigue teniendo lamentablemente poco personal en cuanto a conductores, un desafío que no parece tener fin. Sin embargo, los sistemas de gestión de flotas pueden implementar una estrategia de mitigación, para agregar entregas autónomas. Si bien es un potencial no iniciador para camiones pesados, la descarga de entregas de empresas más pequeñas a automóviles autónomos puede significar el aprovechamiento de tiempo de los conductores calificados para camiones. También puede desbloquear el tiempo que los conductores no capacitados pueden aprender a operar vehículos pesados.

3) Volatilidad del costo del combustible: Los cambios salvajes y los picos en el costo del combustible pueden romper la economía de la entrega de una flota. Con los disturbios en Europa del Este y los BEV finalmente haciendo mella en el mercado automotriz global, es difícil proyectar dónde estarán los costos de combustible en un momento dado.

Para abordar el desafío, los administradores de flotas automotrices pueden identificar el precio de combustible más bajo en el radio deseado para dirigir al conductor si necesita repostar el vehículo. Otra corrección de rumbo es limitar la velocidad del vehículo a un nivel óptimo, alrededor de 55 mph.

Tecnología de confianza para la gestión de flotas de vehículos

Los dispositivos móviles robustos se utilizan en toda la cadena de valor de la gestión de flotas. Esto permite capacidades informáticas de alto rendimiento en lugares a veces más duros y remotos.

“Las PC robustas en forma de dispositivos móviles, tabletas y portátiles son un facilitador para la transformación digital de la fuerza laboral basada en flotas. Las aplicaciones típicas se pueden encontrar en torno al registro electrónico de datos (ELD), la gestión de la fuerza laboral, la optimización de rutas, el acceso a la información técnica, la verificación del estado del vehículo / máquina, el diagnóstico de reparación de roturas y la recolección / entrega de bienes y servicios.” agregaron desde Getac.

Al utilizar la informática móvil en la gestión de flotas de vehículos, también es esencial considerar el acoplamiento del vehículo que mejor se adapte al entorno y al tipo de transporte.

Para llevar

La tecnología y el IoT están mejorando la forma en que opera el mundo. La gestión de flotas de vehículos no será una excepción. A medida que se implementan más BEV y vehículos autónomos en las flotas, el acceso a los datos del vehículo será más crítico para los gerentes de flotas y fuerza laboral. Gran parte de estos datos provendrán directamente del propio vehículo.

A medida que la transformación digital continúa, todavía hay una multitud de tareas que la fuerza laboral deberá realizar. Los dispositivos resistentes no solo serán la opción más rentable durante toda la vida de la propiedad. También evitarán interrupciones evitables y mantendrán a la fuerza laboral enfocada en la tarea.

