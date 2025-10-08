Semana Mundial del Inversor: cómo pasar de ahorrista a inversor y hacer rendir tu dinero

Para ser un inversor, hay que tomar el dinero ahorrado y convertirlo en una cartera de inversiones que esté correctamente diversificada.

Este lunes 6 de octubre, comenzó la Semana Mundial del Inversor, la campaña global promovida por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) para promover la educación financiera. En este marco, vale la pena recordar cómo dejar de ser un «simple ahorrista» al «poner a trabajar» el dinero correctamente y transformarse en un inversor.

«Cuando ya tenemos el hábito del ahorro, es clave empezar a invertir esos ahorros. ¿Para qué? Para que no pierdan valor con la inflación, para que crezcan más rápido de lo que lo harían si solo ahorramos y para que nos den ingresos que no dependan de nuestro trabajo», relató Jonatan Kon Oppel, asesor en planificación financiera e inversiones y fundador de Zait.

«El primer paso es entender cómo funcionan las diferentes inversiones y cuáles son los riesgos asociados en cada una: inmuebles, bonos y acciones. Después, aprender cómo usar herramientas que nos permitan invertir de forma diversificada, como los fondos de inversión, y las plataformas que nos permiten acceder a ellos. Y, por último, cómo hacer estas inversiones de la forma más eficiente en términos de costos, tiempo e impuestos«, añadió el especialista.

Por qué hay que convertir el dinero en inversiones

En Argentina, la gran mayoría de los trabajadores toman sus pesos y los convierten en dólares pensando que esta es una buena forma de mantener el poder adquisitivo y crecer patrimonialmente con el paso del tiempo. Sin embargo, se trata de un error, y uno grave.

«Supongamos que compraste u$s10.000 hace cinco años y todavía los conservás. Para que sean considerados una inversión, deberían haberse convertido en más que los u$s10.000 que tenías. Pero si solo los compraste y los guardaste, ¿Cómo se van a multiplicar?», explicó Matías Daghero, asesor financiero y presidente de Closing Bell Advisors.

«Es más, si los guardaste en una caja de seguridad, tuviste que pagar el costo de la misma. Y, si los tuviste que incluir en tus declaraciones de impuestos, vas a tener incluso menos», agregó.

Todo inversor debe tomar su dinero y transformarlo en una cartera de inversiones.

Cómo convertirse en un inversor

Tal como indicó Kon Oppel, para convertirse en un inversor hay que seguir sólo tres pasos:

Paso 1: aprender sobre el tema

El primer paso para ser un inversor consiste en aprender sobre el ámbito financiero. Hay que conocer lo más en profundidad que se pueda sobre las distintas alternativas que ofrece el mercado de capitales (acciones, bonos, cauciones, materias primas, fondos de inversión, etc.).

En este punto, es fundamental comprender muy bien los riesgos de los activos financieros. De lo contrario, las probabilidades de perder mucho dinero de manera inconsciente serán altas y las consecuencias, peligrosas.

Paso 2: investigar la operatoria

Posteriormente, se debe contemplar cuál es la mejor manera de invertir diversificadamente y sin complicaciones. Según Kon Oppel, los fondos comunes de inversión (FCI) son ideales por la practicidad que brindan.

Estos vehículos financieros toman el dinero de los inversores y lo invierten profesionalmente en activos que sean compatibles con los perfiles de riesgo y objetivos planteados.

Paso 3: buscar la eficiencia

Por último, no hay que olvidarse de la eficiencia fiscal y de tiempo. Si un «inversor» pasa muchas horas frente a la pantalla tratando de comprar y vender activos, entonces sería un «trader» y no le sería rentable en la mayoría de los casos.

Y si se realizan inversiones cuyos beneficios se consumen en gran parte por los impuestos, entonces el resultado final no necesariamente sería positivo.

