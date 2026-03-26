Semana Santa en CABA: experiencias únicas para disfrutar de Buenos Aires

Con grandes eventos y propuestas temáticas, CABA despliega una programación pensada para vivir un fin de semana largo a puro entretenimiento.

De cara a Semana Santa, la Ciudad de Buenos Aires prepara una agenda con actividades para toda la familia. Espacios culturales, ferias, espectáculos musicales y propuestas al aire libre formarán parte de una programación especialmente pensada para que vecinos y turistas disfruten de la Ciudad.

“Semana Santa es uno de los acontecimientos más relevantes en el calendario turístico de Buenos Aires, porque nos permite mostrar todo lo que tenemos para ofrecer, a través de una oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento que año tras año atrae a visitantes nacionales e internacionales a nuestra Ciudad”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

La oferta turística del fin de semana combina propuestas temáticas de Pascuas, así como también grandes eventos musicales y las actividades tradicionales de la Ciudad.

Buenos Aires celebra las Pascuas

Como cada año, el Gobierno de la Ciudad abrirá el Paseo de Pascuas. Este espacio, que funcionará durante todo el fin de semana largo en Plaza Sicilia, incluirá talleres, juegos, un laberinto, área de picnic, circo, maquillaje, propuestas gastronómicas y mucho más. Con entrada libre y gratuita, el parque temático invita a disfrutar, además, de artistas como Koufequin, Dúo Karma, Magdalena Fleitas, Tan Gurí, Valor Vereda, Mariana Biaggio, La Bruja Salguero y Anda Calabaza.

En el marco del programa Pascuas en Plazas, habrá festivales musicales, así como también actividades lúdicas y artísticas para toda la familia al aire libre. El viernes 3, se presentarán Panceta y los papafritas y Magdalena Fleitas en Plaza Irlanda; el sábado 4, Anda Calabaza y Raviolis tocarán en Plaza Arenales; y el domingo 5, Mariana Baggio y su banda y Vuelta Canela dirán presente en Plaza Mafalda. Las propuestas musicales se complementan con talleres, juegos, artistas itinerantes y espacios gastronómicos.

El viernes 3 en el Anfiteatro Plaza Monseñor De Andrea, se llevará adelante una jornada pensada para jóvenes, con talleres artísticos, laboratorio sonoro y orquestas juveniles. La fecha, que se enmarca en el programa Pascuas en Anfiteatros, cerrará con los shows en vivo de Mora García Médici y Mía Folino.

Grandes eventos en Buenos Aires

Durante todo el fin de semana largo, La Rural será escenario de una experiencia inmersiva que ya recorre el mundo dando a conocer los secretos de la civilización egipcia. El Horizonte de Keops es una invitación a viajar 4500 años atrás y explorar desde adentro la Gran Pirámide de Guiza, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

El sábado 4 llegará a Buenos Aires el Sushi World Cup, un evento sin precedentes que reunirá a los mejores equipos profesionales de sushi de Latinoamérica. El Salón Ocre de la Rural se transformará en una enorme cocina a la vista, donde 40 equipos elaborarán en vivo más de 50 mil piezas.

Fuerza Bruta regresa a Buenos Aires con AVEN, su espectáculo más vibrante, conmovedor y explosivo, con versión renovada. El show, que tendrá lugar todo el fin de semana en la Sala SinPiso (Julio Argentino Noble 4100), es una aventura sensorial que atraviesa el cuerpo y sacude los sentidos.

Los imperdibles de la Ciudad

Como en cada fin de semana largo, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, un atractivo que permite obtener vistas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño. Todo el fin de semana, de 9 a 21 hs, los visitantes pueden acceder a esta experiencia que ya fue disfrutada por más de 20 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/.

Entre las actividades más convocantes de la Ciudad se encuentran los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; así como también de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer

Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

Además, estará operativo el Bus Turístico, una opción ideal para recorrer los atractivos más emblemáticos de la Ciudad con una vista panorámica inigualable. La frecuencia es de 15 (bus amarillo) y 30 minutos (bus rojo) y tienen la modalidad hop-on hop-off, que permite que los viajeros desciendan y vuelvan a subir tantas veces como deseen en cualquiera de las paradas que forman parte de los circuitos durante 24 o 48 h según el ticket adquirido, para disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad en sus distintos puntos.

En el marco del programa Corrientes 24 hs, la calle más emblemática de la Ciudad presentará intervenciones de cine, shows y música en vivo, junto a artistas destacados que irrumpen en formato pop-up y generan encuentros únicos.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

Para más información:

> Web | turismo.buenosaires.gob.ar/eventos.

> Instagram | Turismo Buenos Aires

> YouTube | Turismo Buenos Aires

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