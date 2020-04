Semana Santa en cuarentena: 4 planes imbatibles con los chicos

Desde un viaje por el mundo, pasando por improvisar un salón de juegos y lectura de cuentos tradicionales y otros no tanto, hasta deliciosos postres para preparar en un cerrar y abrir de ojos.

Este año, Semana Santa es diferente. No hay escapadas ni reuniones en familia. Pero más allá de la cuarentena, la clave es pasarla bien. Y sobre todo ¡a pura diversión!.

Viajes desde el sofá (3 clásicos del cine)

*Jurassic Park, de la mano de Steven Spielberg, es una peli de ciencia ficción, terror y aventuras, ideal para ver con los chicos. Se estrenó en 1993 y está disponible en Netflix.

*Quisiera ser grande: Tom Hanks (con tratamiento por coronavirus), es el protagonista de la atrapante comedia de un chico que nos hizo soñar con ser adultos.

*Volver al futuro: con un escenario del pasado, la apariencia del presente y del futuro, la trilogía de la máquina del tiempo, promete horas de diversión. Está disponible en Flow.

¡A jugar! (propuestas de la animadora Belén Azar)

*Búsqueda del tesoro: Se necesita un huevo de pascua, chocolate, un juguete o simplemente la sorpresa que más les guste. Hay que tener escondidas las pistas de antemano. La primera se entrega cuando ya está todo escondido, Es la única No se esconde. Las pistas pueden estar debajo de la mesa, en la almohada, en el espejo, en la heladera. El juego está por comenzar…Para la primera pista tenemos que pensar qué objeto tiene patas pero no camina y aunque tenga comida, no puede comerla. ¿Qué es? (mesa). La segunda pista está en un lugar donde al Ratón Pérez le gusta buscar sus dientes (la almohada). Ahora se viene una adivinanza: soy bonito por delante, algo feo por detrás, me transformo a cada instante ya que imito a los demás. ¿Qué es? (espejo).En la siguiente pista hay que poner en el espejo cara de lo que se les ocurra: monstruo, mosquito aplastado contra el parabrisas, perro. Estás cerca del final.Está en un lugar donde hace frío incluso cuando es verano (heladera).

*Juego de las misiones:Se necesita almohadones, sillas, sogas o lo que tengas. Hay que preparar los recorridos de tal forma que cada vez sean más complejos. En el primer nivel, por ejemplo, hay que pasar debajo de una silla, en el siguiente hay que pasar debajo de la silla y saltar en un pie.Conviene ponerles un plazo para que el juego tenga más emoción.

Recetas fáciles y divertidas

*COOKIES DE PASCUA (Chef Juliana Herrera Dappe, dueña de Mada Patisserie)

-Tips: para darle forma a las galletitas (si no cuenta con moldes, una buena recomendación es dibujar en un papel la forma deseada -huevito, cara de conejo o cuerpo del conejo- y recortar. Luego, colocar la forma encima de la masa estirada y cortar con ayuda de un cuchillo. Para decorar las cookies, se puede hacer un glaseado (batir 2 claras de huevo con 500g de azúcar impalpable y luego mezclar con jugo de 1 o 2 limones según el tamaño) y pintar las cookies así o agregando gotitas de un colorante. O también se puede esparcir dulce de leche sobre las cookies y luego bañarlas con grana de colores, chips de chocolate, confites pequeños o frutas secas. Si va a decorar con glasé y el motivo tiene una base, lo ideal es decorar y esperar que endurezca antes de colocar los detalles.

–Ingredientes (para 8-10 unidades): 100gr de manteca, 100gr de azúcar impalpable, 3 a 4 yemas de huevo, 250gr de harina, 3gr de sal, 1 cucharadita de esencia de vainillaPara el glacé para decorar: 2 claras de huevo, 500gr de azúcar impalpable, una o dos cucharadas de jugo de limón.

–Preparación: en un bowl, batir la manteca con el azúcar hasta incorporar. Agregar las yemas de los huevos, la harina tamizada, sal y la esencia de vainilla. Al obtener una mezcla uniforme, dejar enfriar en heladera por 2 horas. Pasado el tiempo, estirar la masa dejando un aproximado de 1 cm de espesor, cortar las cookies con forma de huevos de pascua o de conejo, colocar en placa de horno sobre papel manteca o papel siliconado y llevar a heladera por 1 hora más. Hornear a 180 C entre 10 y 15 minutos. Dejar enfriar las galletas antes de decorarlas.

*PIRULETAS DE CHOCOLATE (Carolina Gottwald, chef de la boulangerie Gontran Cherrier)

Tips: al usar chocolate baño de repostería, nos ahorramos el paso del templado del chocolate que es bastante complejo para hacer con chicos. Además, este baño se puede volver a fundir y reutilizar. Si no se tiene manga para darle forma a las piruletas, se puede utilizar un folio o una bolsa, ambos bien limpios, y cortar la punta de forma pequeña. Para decorar, cuando el chocolate aún no solidificó se le puede esparcir coco rallado, confites, granas, chips de chocolate, trozos de galletas, malvaviscos, caramelos y/o copos de maíz.

Ingredientes (para 12 unidades): baño de repostería con leche 1/2 kilo, baño de repostería blanco 1/2 kilo. Ingrediente para decorar a gusto

Preparación: una placa con papel manteca o manteca y palitos (pueden ser de brochete, escarbadientes o sorbetes cortados). Cortar el baño de repostería en trozos pequeños y fundir a baño maría o en microondas a baja potencia. Colocarlo en una manga e inmediatamente ir armando espirales del tamaño deseado sobre una de las puntas de los palitos que están en la placa. Antes de que el baño de repostería solidifique, decorar con los ingredientes que elegidos. Dejar secar a temperatura ambiente y retirar del papel manteca con cuidado. Se pueden conservar en la heladera o a temperatura ambiente.

Lecturas online

–Agustina Lynch, la autora de La vaca en su hamaca y de La vaca y la espinaca, disfruta todos los días, desde las 11, la lectura de cuentacuentos en vivo para los más chicos. En su Ig @lavacaensuhamaca

*Planeta Lector es la web de editorial Planeta. Cuenta con variedad de libros para todas las edades. Viene en formato descargable y rondan los 500 pesos.

*Penguin Random House preparó una serie de actividades que incluye la lectura de autores. Además se pueden escuchar audiolibros con BookTubers. Hay autores que también promueven videos.

