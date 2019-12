Senadores Juntos por el Cambio: “Tierra arrasada fue la que encontramos en 2015”

Somos una oposición responsable y tal como lo hicimos desde el primer día seguimos trabajando para resolver los problemas estructurales de la Provincia. Tenemos un fuerte compromiso con quienes nos acompañaron con su voto y decidieron que hoy estemos representándolos. Por ellos, y en beneficio de todos los bonaerenses, no vamos a firmar ningún cheque en blanco a cuenta de futuras políticas que aún desconocemos. Nuestro mensaje es claro: no vamos a avalar superpoderes para manejos discrecionales de recursos.

Esta Legislatura trabajó durante los últimos 4 años buscando consensos, cerca de los vecinos de la Provincia y con los intendentes de todos los partidos políticos. Por eso hoy, una vez más, reivindicamos ese valor, garantizando que no haya discrecionalidad en la asignación de obras públicas en la Provincia, asegurando que lleguen a los 135 municipios a través de la incorporación del Fondo de Infraestructura Municipal.

La Provincia no es una tierra arrasada como se pretende instalar. La inmensa mayoría de los avances en las diferentes áreas así lo demuestran. Pero si podemos decir que en 2015 la encontramos inmersa en una crisis de una gravedad sin precedentes. Eso sí era tierra arrasada: la que se encontró María Eugenia Vidal cuando asumió.

El avance que ha tenido esta provincia en los últimos 4 años es histórico, y eso es innegable. La pelea por el fondo del conurbano la dio María Eugenia Vidal y trajo las obras que parecían imposibles. Llevó el SAME a 119 municipios, avanzamos en transparencia del Estado, impulsamos la implementación de las declaraciones juradas, el freno a las reelecciones indefinidas, el fin a las jubilaciones de privilegio. Achicamos el gasto de la Legislatura y llevamos el Estado a cada barrio de la Provincia, entre muchos otros logros.

La provincia debe ser gobernada sin relatos y es por eso que no vamos a permitir que se manipulen datos o la necesidad de los bonaerenses en beneficio de un discurso político como lo pretenden hacer desde el gobierno provincial.

