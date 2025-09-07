Serias demoras y ausencias de autoridades de mesa marcaron el inicio de las elecciones en General Pueyrredon

Estas demoras generaron también incertidumbre entre los votantes que llegaron temprano y encontraron colegios cerrados o mesas sin habilitar.

El inicio de las elecciones en General Pueyrredon se vio afectado por importantes demoras en varios centros de votación, algunas de las cuales permanecían cerradas pasada las 9.30 de la mañana debido a la ausencia de autoridades de mesa. Entre los casos más destacados se encuentra la Escuela de Educación Primaria Nº22, ubicada en Estrada 6602, en el barrio Jorge Newbery, que no pudo abrir sus puertas a tiempo por falta de personal para conformar las mesas.

Situaciones similares se registraron en otros establecimientos educativos de la ciudad, como el Colegio Isaac Newton y los colegios Nueva Pompeya y Saavedra Lamas, generando malestar entre los vecinos y retrasos en el desarrollo de la jornada electoral.

A nivel nacional, las elecciones habían mostrado previamente signos de apatía ciudadana, y este fenómeno se reflejó también en la dificultad para cubrir los cargos de autoridades de mesa. La ausencia de personal previsto para garantizar la apertura a horario provocó que algunos votantes tuvieran que esperar más de media hora para poder emitir su sufragio.

Un caso particular fue el del candidato de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, quien debió esperar casi una hora más de lo previsto para poder votar, ya que su mesa en el Colegio Einstein no había sido habilitada. Desde ese lugar, Pulti denunció a través de un mensaje en redes sociales que en varios centros de votación faltaban boletas de su partido, sumando otro obstáculo al normal desarrollo de la jornada.

“Advertimos a los marplatenses que en estas elecciones ya se constata la primera irregularidad del día: el correo no incorporó en cada una de las urnas la boleta de Acción Marplatense”, afirmó el diputado provincial. “No se pretenda manipular lo que es un derecho constitucional. Reclamamos a los presidentes de mesa y a cada marplatense defender su derecho a votar libremente. Las mesas deben abrirse únicamente cuando se constate la presencia de las boletas de Acción Marplatense en cada cuarto oscuro”, agregó.

Estas demoras generaron también incertidumbre entre los votantes que llegaron temprano y encontraron colegios cerrados o mesas sin habilitar. Muchos de ellos se vieron obligados a esperar bajo el sol o a trasladarse a otros establecimientos para poder ejercer su derecho al voto.

Por su parte, el intendente Guillermo Montenegro, consultado alrededor de las 8.15, aseguró que la jornada electoral estaba comenzando según lo previsto y que se esperaba alcanzar un “ritmo normal” entre las 8.30 y las 9 de la mañana. Sin embargo, la realidad en varios centros de votación mostró que los retrasos serían una constante durante la mañana.

Las autoridades locales indicaron que los inconvenientes se estaban abordando sobre la marcha, con la llegada de personal suplente y la reorganización de mesas, aunque reconocieron que los retrasos podrían afectar el flujo de votantes y generar congestionamiento en algunos colegios.

En medio de estas dificultades, los marplatenses se mostraron atentos a la situación, y muchos utilizaron las redes sociales para compartir fotos y comentarios sobre la demora en la apertura de mesas. La jornada electoral, que se esperaba que transcurriera con normalidad, comenzó con un fuerte desafío logístico y puso en evidencia la importancia de garantizar la presencia de autoridades de mesa y de boletas para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a votar sin inconvenientes.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios