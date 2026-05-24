Shakira estrenó «Dai Dai» para el Mundial 2026 y Messi se volvió viral por decir una frase en inglés

El capitán de la Selección argentina participa del videoclip “Dai Dai”, interpretado por Shakira, junto a varias figuras internacionales del fútbol.

Lionel Messi sorprendió a sus fanáticos con una breve participación en inglés en el videoclip oficial de “Dai Dai”, la canción del Mundial 2026 interpretada por Shakira. El lanzamiento del video se produjo a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El capitán de la Selección argentina aparece en el clip diciendo la frase “We are ready” (“Estamos listos”), una intervención breve que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La escena llamó especialmente la atención porque Messi había reconocido en distintas oportunidades que evitaba hablar otros idiomas por vergüenza.

El video también reúne a varias de las principales figuras que participarán del Mundial. Entre ellos aparecen Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Harry Kane, Luis Díaz y Jamal Musiala, además de otros futbolistas de distintas selecciones.

Lionel Messi sorprendió a sus fanáticos con una breve participación en inglés en el videoclip oficial de “Dai Dai”, la canción del Mundial 2026 interpretada por Shakira. El lanzamiento del video se produjo a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El capitán de la Selección argentina aparece en el clip diciendo la frase “We are ready” (“Estamos listos”), una intervención breve que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La escena llamó especialmente la atención porque Messi había reconocido en distintas oportunidades que evitaba hablar otros idiomas por vergüenza.

El video también reúne a varias de las principales figuras que participarán del Mundial. Entre ellos aparecen Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Harry Kane, Luis Díaz y Jamal Musiala, además de otros futbolistas de distintas selecciones.

Shakira agradeció públicamente la participación de los jugadores en el proyecto musical, que combina ritmos africanos y latinos en una propuesta multilingüe pensada para acompañar la competencia organizada por la FIFA.

La cantante colombiana vuelve así a quedar ligada a una Copa del Mundo a través de su música, después de haber protagonizado otros himnos mundialistas que tuvieron fuerte repercusión internacional, como el «Waka Waka» del Mundial 2010 o «La la la» en Brasil 2014 . El lanzamiento del videoclip generó millones de reproducciones y comentarios en pocas horas.

La canción también llega después del anuncio de que Shakira encabezará el primer show de medio tiempo en una final de un Mundial, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS. El espectáculo está previsto para el 19 de julio en el MetLife Stadium, sede de la final del torneo.

Fuente: Diario Popular

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