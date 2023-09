SI.V.A.R.A LANZÓ UN EQUIPO DE FISCALIZACIÓN DE VENTA AMBULANTE EN VÍA PÚBLICA

El Sindicato de Vendedores Ambulantes y Afines de Mar del Plata y Zona Atlántica, presentó éste lunes un equipo de Fiscalización de Venta Ambulante. El mismo recorrerá las calles y playas de la ciudad censando la actividad en búsqueda de la Registración de sus trabajadores.

Ariel Greco, uno de los integrantes de comisión directiva del gremio, subrayó la importancia de ésta iniciativa para la actividad, «Venimos dando pasos muy importantes en lo que refiere a nuestra actividad y éste equipo de Fiscalización nos permitirá censar a quienes desarrollen la venta ambulante, tanto en Vía Pública, playas y ferias, como así también controlar que no se vulneren los Derechos Laborales de las trabajadoras y trabaajadores Ambulantes y Feriantes».

Hay que recordar que el SI.V.A.R.A viene trabajando para que Mar del Plata tenga una Ordenanza Municipal que regule, ordene y registre la actividad. Según fuentes oficiales del gremio, ya son más de 40 los años en que muchas familias desarrollan la actividad y la precariedad laboral tiene niveles altísimos.

Greco comentó sobre el objetivo que busca el SI.V.A.R.A con la Fiscalización, «Estamos cerca, no sólo de una Ordenanza sino también de un convenio colectivo para la actividad. El verano pasado arrancamos con algunas inspecciones en diferentes balnearios donde se explota la venta ambulante y no se respetan los derechos de nuestros trabajadores. Esas inspecciones se multiplicarán durante esta temporada y las realizaremos en conjunto con los Ministerios de Trabajo de Provincia y de Nación. Quienes prevean de mercaderías para la venta a trabajadores y no los registren, para darle los derechos que les corresponden, sufrirán las consecuencias que la ley prevé. La precariedad laboral debe terminar en la venta ambulante, tanto en Vía Pública Playas y Ferias. Es insostenible que hoy aún, existan familias sin acceso a la Salud, a un seguro por accidente laboral y a un aporte previsional que le asegure una jubilación digna el día de mañana».

