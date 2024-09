SIAMÉS MELODRAMATIC TOUR LLEGA A MAR DEL PLATA

Luego del agotar las localidades en su presentación en el Teatro Broadway en 2023, Siamés eleva la apuesta y se presentará el 5 de octubre en el mítico Teatro Gran Rex en el marco de la presentación oficial de su nuevo álbum titulado “Melodramatic”, en lo que promete ser el show más grande e importante de su carrera hasta el momento, luego la banda estará llegando a Mar del Plata con su show el domingo 6 de octubre a Vorterix Club. Entradas a la venta pos sistema Articket

«Melodramatic» representa el comienzo de una nueva era para la banda, reinventándose para alcanzar nuevas cumbres en su carrera, con un álbum que promete dejar una marca imborrable.

El año 2017 marcó su explosivo ascenso, no solo su álbum debut autoeditado, «Bounce Into The Music», comenzó a ser escuchado por todo el mundo, sino que sus videoclips animados, al mejor estilo animé japonés, se convirtieron en piezas de culto para millones de jóvenes alrededor del planeta.

El mejor ejemplo de ello es la canción “The Wolf”, su video supera las 200 millones de reproducciones solamente en YouTube.

No es casual que sus canciones superen los 300 millones de reproducciones y sean escuchadas por más de 750.000 oyentes mensuales en Spotify y que sus suscriptores en su canal de YouTube sean más de 600.000.

El éxito de Siamés se debe a su búsqueda artística de superación constante acompañado de un sonido de calidad internacional, con estribillos memorables y un claro mensaje en cada una de sus letras que logra conectar con las situaciones de la vida moderna en el mundo actual.

“The Phoenix”, editado el 26 de Abril 2024, fué el puntapié incial del esperado nuevo álbum “Melodramatic” que fue grabado en los míticos estudios Sonic Ranch de Texas, USA, sitio frecuentado por artistas como Arcade Fire, Cage The Elephant, Portugal The Man, Yeah Yeah Yeahs y consta de 8 canciones compuestas íntegramente por Siamés y producidas por una dupla de productores de renombre internacional como son Héctor Castillo (Bowie, Bjork, Beck, Gustavo Cerati) y Brian Taylor (Trueno, Nathy Peluso, Marilina Bertoldi).

Recientemente la banda estrenó su nuevo single y video “As Soon As I Discover”.

El “Melodramatic Tour” llevará a Siamés por 8 países y 14 ciudades de Europa en el mes de noviembre, regresarán nuevamente a Chile, México y Estados Unidos e irán por primera vez a Brasil en el mes de septiembre.

