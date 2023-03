Sierra de los Padres y un panorama desolador: «La falta de mantenimiento es alarmante»

“Para los gobiernos de turno, no importa su color político, parecería que solamente existe la ciudad de Mar del Plata ya que después de las elecciones se olvidan de Batan, Delegación Sur, Delegación Norte, Sierra de los Padres y la Peregrina, entre otras”, fiel a su estilo lo manifestó el titular de la Corriente de Pensamiento Bonaerense a nivel local, Néstor Troiano.

Respecto a Sierra de los Padres, el dirigente peronista recalcó: “Increíblemente es uno de los puntos que el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata pregona como un lugar de atractivo turístico único, pero la falta de mantenimiento es alarmante” y agregó que “Eso sí, todos los gobernantes vienen a sacarse una foto junto a una moto niveladora o al lado de un montón de granza”.

Asimismo, recordó que “¿Es suficiente un montón de granza? Si tenemos en cuenta que del presupuesto que se destina a esta Delegación prácticamente el 80% se va en sueldos, obviamente es inviable cualquier tipo de mantenimiento. Además, parecería que se olvidaron que buenos caminos y bien iluminados, no solo hacen a la transitabilidad de todos, sino a la seguridad de las personas”.

“La falta de luminarias y de mantenimiento lumínico en esta zona es pavorosa. Los caminos se vuelven intransitables. Sierra cuenta con una ambulancia del SAME que muchas veces tiene que hacer malabares para poder llegar al destino deseado. Al igual que los Bomberos Voluntarios y el vecino de a pie, que todos los días destroza el tren delantero de su automóvil o rompe algún neumático… eso sí después te exigen la VTV”, subrayó Troiano.

“El municipio adicionó una delegación del cuerpo de tránsito que me parece genial. Pero no lo pongan a modo recaudatorio, porque para tener un cuerpo de tránsito primero hay que tener caminos transitables y calles en condiciones, perfectamente cuneteadas y engrasadas, reponer el asfalto como se debe en los lugares que se fragmenta y así podemos seguir…”. Y agregó: “Esto no es novedad, es de toda la vida. Ni siquiera un Delegado local pudo otorgarle una solución a esto”.

En relación al transporte público en la zona, el titular de la COPEBO local aclaró que “Es increíble como en un lugar donde conviven casi 30 mil personas tenga un micro cada 40 minutos y a las 23 horas corte el servicio hasta las 6 de la madrugada del día siguiente. O sea que, si un padre quiere llevar a su hijo especialmente en verano, a ver algún espectáculo y requiere del transporte público no lo puede hacer, no puede disfrutar con su hijo de noche porque no tiene como regresar a su hogar”.

El dirigente también hizo referencia al sistema de salud y sentenció: “Sierra cuenta con una Unidad Sanitaria que ni siquiera posee hilo para suturar. Si hay un accidente de cirugía menor, automáticamente te derivan al hospital Materno o al Regional. Las especialidades son cada vez menos, los médicos viven con licencia o carpeta médica, las mamás en épocas invernales hacen colas interminables para que las atiendan, de terror”.

