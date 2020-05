Sigue el reclamo de los comerciantes con un “percherazo” y “persianas a media asta”

Así lo indicaron referentes de diferentes arterias comerciales. «Vamos a empezar a ir todos los días a nuestros locales y nos manifestaremos desde ahí, si alguien se asoma y quiere algo saldremos a vender en la vía pública», subrayaron.

Una semana intensa para Mar del Plata entre el corte en el basural, la manifestación en la Ruta 2 de organizaciones sociales, el caso de coronavirus del médico que finalmente no fue y los reclamos de los comerciantes marplatenses, que desde el martes realizan movilizaciones para poder reabrir sus comercios.

A pesar de estar cansados de las idas y vueltas, los comerciantes no se cansan ni cansarán de reclamar al grito de «Queremos Trabajar». El Marplatense habló con Victoria Rodríguez, dueña de Ossira y MultiStore Güemes, quien expresó que harán un «percherazo» este viernes, «mañana va a ser mas fuerte, porque se unen mas comerciantes», indicó.

También Leandro Furundarena, quien tiene un local en la zona de San Juan, le contó a este medio que este viernes reclamarán «desde sus comercios» con las «persianas a media asta».

«Luego de la manifestación que se ha hecho este miércoles en todos los centros comerciales de la ciudad, ya tomamos la determinación de que a partir de mañana dejaremos nuestras persianas a media asta y nos manifestaremos desde nuestros comercios, así que ya vamos a empezar a ir todos los días y nos quedaremos en la puerta reclamando«, explicó.

Y agregó: «Según establece el DNU no se puede tener el comercio abierto, pero si alguien se asoma y quiere algo saldremos a vender en la vía pública, saldremos de nuestros locales a vender sin hacerlos ingresar, buscaremos alguna alternativa pero la situación ya no da para más, no podemos no tener ningún tipo de ingreso de nada».

Tras la ilusión que les generó la «Prueba Piloto» y luego de haber capitalizado los errores para reformular y enviar otro protocolo al gobierno de la provincia, mantuvieron la esperanza a la espera de la aprobación del gobernador Axel Kicillof, pero la noticia del martes fue que no habría nuevas «fases» de cuarentena en Mar del Plata ni en el conurbano bonaerense, por lo que los comercios minoristas no pudieron reabrir sus puertas.

Luego de varias movilizaciones en sus arterias comerciales, los trabajadores exigieron frente al palacio municipal de la ciudad al gobierno provincial que habilite la reapertura. El miércoles, comerciantes minoristas de Mar del Plata llevaron su reclamo al despacho del intendente Guillermo Montenegro.

Además, entre aplausos y carteles los comerciantes de la calle de Güemes desplegaron pancartas y ploters en sus vidrieras. El intendente recibió a los comerciantes y se reunió con ellos y los representantes de UCIP, en la cual apoyo su reclamo.

Tal como lo anunciaron, abrireron sus puertas «en forma simbólica» este jueves en señal de protesta y se hicieron escuchar con cacerolazos destinados al gobierno de la provincia.

Fuente: elmarplatense.com

